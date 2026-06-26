Tuz Gölü'ne göç yolunda mola veren flamingolar renkli görüntüler oluşturdu

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne göç yoluyla gelen flamingolar, Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesindeki Hirfanlı Barajı'nda mola verdi.

Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanı sıra doğal güzellikleri de bünyesinde barındırıyor. Tuz Gölü, her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Sarıyahşi ilçesindeki Hirfanlı Barajı'nda mola veren flamingolar, burada beslenip, Tuz Gölü'ne doğru kanat çırptı. Flamingolar, renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı