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Tuz Gölü'nde son 5 yılın en yüksek flamingo yavrusu sayısına ulaşıldı

Tuz Gölü'nde son 5 yılın en yüksek flamingo yavrusu sayısına ulaşıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'nde koruma çalışmaları sayesinde bu yıl 12 bin 800 flamingo yavrusu tespit edildiğini, bunun son 5 yılın en yüksek sayısı olduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'nde koruma çalışmaları kapsamında bu yıl son 5 yılın en yüksek flamingo yavrusu sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 2022'de yavru flamingolar için hayati öneme sahip olan tatlı suyun tedarikine yönelik su kuyusu açtı.

Kuyu sayesinde su stresi yaşanan kritik dönemlerde flamingo yavrularının ana beslenme noktası olan kreş alanına su takviyesi yapıldı. Bu kapsamda, yıl içinde etkili olan yağışlar sayesinde kreş alanına su takviyesine gerek kalmadı.

"Tuz Gölü'nde ailemiz kalabalıklaşıyor"

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından, flamingo popülasyonunun arttığı gölden görüntüler paylaşarak, "Tuz Gölü'nde ailemiz kalabalıklaşıyor. Koruma altına aldığımız bölgede son 5 yılın en yüksek yavru sayısına ulaştık. 12 bin 800 yavru flamingo Tuz Gölü'nde yaşam buldu." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde yer alan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Dairesi Başkanı Mustafa Uzun, Tuz Gölü'nün tuzcul sulak alan olarak flamingolar için eşsiz bir barınma alanı olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak Tuz Gölü'nü Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsü altında koruduklarını hatırlatan Uzun, bu bölgede flamingolar da dahil nesli tehdit ve tehlike altındaki kuş, hayvan ve endemik bitki gibi tüm canlıları koruma yönünde gereken bütün çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

Uzun, bu yıl yavru sayısı bakımından oldukça iyi durumda olunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen sene susuzluğa bağlı olarak yavru sayımız oldukça düşüktü. Ama çok şükür ki bu yıl yağışlar olması gereken seviyelerde. Bu nedenle bu yıl yavru sayıları son 5 yıl içerisinde görülen en üst seviyelere ulaştı. Yaklaşık 12 bin 800 yavrumuzu projemizde görevli olan akademisyen hocalarımız ve teknik ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde tespit ettik. Yavruların beslenme noktasında da hiçbir eksiğimiz yok. Yavrular yılın sonuna doğru artık göç etme hazırlıklarına başlıyorlar. O döneme kadar izleme çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin Obuz
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