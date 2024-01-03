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Özdağ ve beraberindekiler adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye

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Sığınmacılara yönelik paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklu bulunan gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Çardaklı ve Kafkas'ın da aralarında bulunduğu 30 kişinin tahliyesine karar verdi. Mahkeme çıkışı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki kalabalık grup adliye koridorunda, "Türk'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde sloganlar attı.

Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı'nın da aralarında olduğu tutuklu gazetecilerin yargılandığı davanın ilk duruşmasında tüm sanıkların tahliyesine karar verildi.

ÇARDAKLI VE KAFKAS HAKİM KARŞISINDA

Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'ın da aralarında olduğu 30 kişinin mültecilere yönelik haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Özdağ ve beraberindekiler adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliyeSüha Çardaklı-Serkan Kafkas

"Halk arasında korku ve panik yaratma", "halkı kin ve nefrete yöneltme", "halkı yanıltıcı bilgileri toplu halde yayma" suçlarından açılan davada; avukatlar, sanıkların tutuksuz yargılanmasını istedi. Ayrıca avukatlar, iddianamede yer alan "toplu suç" ifadesinin hukuka aykırı olduğunu ve dosyaların ayrılması gerektiğini belirterek ayrı yargılama talep etti.

Özdağ ve beraberindekiler adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye

MAHKEME TÜM SANIKLARIN TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Savcılık ise sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme hakimi, karar vermek için duruşmaya 15 dakika ara verdi. Aranın ardından hakim, tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.

Özdağ ve beraberindekiler adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye

ÖZDAĞ VE BERABERİNDEKİLER SLOGANLARLA ADLİYEYİ TERK ETTİ

Duruşmayı kalabalık bir grup takip etti. Mahkemenin tahliye kararının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki kalabalık grup, mahkeme koridorunda"Türk'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde sloganlar attı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Asliye Ceza Mahkemesi Çardaklı Ankara Ceza Hukuk Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hamit Gündoğdu:

Türk milleti uyanıyor... öncü olanlardan Tanrı razı olsun...

Yanıtla83
Alkurt:

Allah sizden razi olsun Ümit ve Arkadaslari

Yanıtla32
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