Özdağ ve beraberindekiler adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye

Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı'nın da aralarında olduğu tutuklu gazetecilerin yargılandığı davanın ilk duruşmasında tüm sanıkların tahliyesine karar verildi.

ÇARDAKLI VE KAFKAS HAKİM KARŞISINDA

Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'ın da aralarında olduğu 30 kişinin mültecilere yönelik haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Süha Çardaklı-Serkan Kafkas

"Halk arasında korku ve panik yaratma", "halkı kin ve nefrete yöneltme", "halkı yanıltıcı bilgileri toplu halde yayma" suçlarından açılan davada; avukatlar, sanıkların tutuksuz yargılanmasını istedi. Ayrıca avukatlar, iddianamede yer alan "toplu suç" ifadesinin hukuka aykırı olduğunu ve dosyaların ayrılması gerektiğini belirterek ayrı yargılama talep etti.

MAHKEME TÜM SANIKLARIN TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Savcılık ise sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme hakimi, karar vermek için duruşmaya 15 dakika ara verdi. Aranın ardından hakim, tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.

ÖZDAĞ VE BERABERİNDEKİLER SLOGANLARLA ADLİYEYİ TERK ETTİ

Duruşmayı kalabalık bir grup takip etti. Mahkemenin tahliye kararının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki kalabalık grup, mahkeme koridorunda"Türk'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde sloganlar attı.