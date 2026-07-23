Nilüfer'deki yolsuzluk davasında eski müdürden çarpıcı savunma: 'Turgay Erdem'e kırgınım'

BURSA Nilüfer'de belediye başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'Usulsüzlük' ve 'Rüşvet' suçlamalarıyla tutuklanıp, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey 'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanığın yargılandığı davanın üçüncü gününde eski Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşegül Erkol savunma yaptı. 'Örgüt yöneticisi' suçlamasıyla tutuklu bulunan Erkol, "Turgay Erdem'e çok kırgınım. Ben ciddi şekilde özveriyle çalışan bir personeldim. Benim başkan yardımcısı olmak istediğimi çok iyi biliyordu. Çünkü ben başkan yardımcısı olursam emekli maaşım daha çok yüksek olacaktı. Ama ne yazık ki başkan yardımcısı yapmadı" dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 63 kişinin yargılanmasına üçüncü gününde devam ediliyor. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen duruşmanın üçüncü gününde ilk olarak dönemin Nilüfer Belediyesi İmar Müdürü S.N. (43), savunmasını yaptı. İddianamede 7 ayrı suçtan yargılanan S.N., "2025 yılında belediyedeki işimden çıkarılınca tazminatım, birikimlerim ve bireysel emeklilik sisteminde biriken parayı çekerek bankaya faize yatırdım. İddianamede geçen olağan dışı para akışı bundan kaynaklanmaktadır. Şimdi hesaplarım bloke olduğu için mutfak ihtiyacımı dahi karşılayamaz oldum" dedi.

'DOSYALARI İNCELEME HAKKIM ELİMDEN ALINMIŞTIR'

İmar Müdürü olarak görev yaptığı sırada amiri Ayşegül Erkol (55) tarafından baskı gördüğünü iddia eden S.N., "'Başkanın emri', 'Bulaşıkları temizleyelim', 'İmzala canım' diyerek dosyaları inceleme hakkım elimden alınmıştır. Bu baskının amacı hızlı, çabuk ve acele bir şekilde dosyaya bakmak içindir" diye konuştu. İmzaladığı dosyalardan herhangi bir menfaat sağlamadığını söyleyen S.N., "Hakkımdaki tüm rüşvet iddialarını kabul etmiyorum. Örgüt üyesi olduğum iddia ediliyor. Örgüt üyesi olduğu iddia edilen diğer sanıkları tanımazken, nasıl örgüt üyesi olabilirim? Çevre kirliliği suçuna hiç karışmadım. Projelerde eksikleri gördüğümde dosyayı düzeltilmesi için hep geri gönderdim" dedi.

'BOZBEY İLE 2014 YILINDAN BERİ KÜSÜZ'

S.N.'nin ardından söz verilen tutuklu sanık eski Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Şemsi Oğuz (60), kendisinin Mustafa Bozbey ile aynı köyden olduğunu dile getirerek, "Öncelikle hakkımda yapılan tüm suçlamaları reddediyorum. Külliyen yalan. Ben Nilüfer Özlüce'liyim. Mustafa Bozbey ile aynı köydeniz. Mustafa Bozbey ile 2014 yılından itibaren görüşmüyoruz. O dönemde belediye meclis üyesi olmak için aday olmuştum. Bozbey adaylığımı düşürdü. Yüksek Seçim Kurulu'na itirazım sonrası adaylığım kesinleşti ve Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi oldum. Ancak hiçbir komisyona alınmadım. Pasifize edildim. Bu nedenle aramızda bir küslük var ve 13 yıldır görüşmüyoruz" diye konuştu. Yaklaşık 9 aydır tutuklu olduğunu dile getiren Oğuz, "Emin Adanur'un yalan beyanlarından dolayı 9 aydır tutukluyum. Mesnetsiz suçlamalar nedeniyle tutukluyum. Gururuma dokunan, benim ve ailemin onuruna dokunan bu suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'BOZBEY DÖNEMİNDE MÜDÜRLÜK GÖREVİNDEN ALINDIM'

Şemsi Oğuz'un ardından dönemin Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevinde bulunan tutuklu sanık Ayşegül Erkol dinlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 862 sayfalık imar yolsuzluğu ve rüşvet iddianamesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Rüşvet almak' ve 'İmar kirliliğine neden olmak' suçlarından yargılanan ve 'örgüt yöneticisi' olmakla suçlanan Erkol, kendisinin devlet memuru olduğunu ve 2010 yılında tayin olarak Nilüfer Belediyesi'nde çalışmaya başladığını söyleyerek, "2012 yılında müdür pozisyonuna yükseldim. Ancak 12 Mart 2015 yılında o dönemki Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından yetersiz olduğum gerekçesiyle görevden alındım ve Görükle Bölge Sorumlusu olarak görevlendirildim. Turgay Erdem'in göreve gelmesiyle İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görevlendirildim" diye konuştu.

'BEN DEVLET MEMURUYUM'

Kendisinin 32 yıllık devlet memuru olduğunu dile getiren Erkol, "Ben memuriyetime halel gelmesin diye herhangi bir vakfa dahi üye olmadım. Örgüt üyesi nasıl olayım? Burada birkaç kişi haricinde kimseyi tanımam. Dediğim gibi örgüt üyesi olduğum gerekçesiyle içerideyim. Örgüt şemasında bir yere konulmuşum. Ben devlet memuruyum. Bugün Kars'a tayinim çıkar, oraya giderim. Yarın Ağrı'ya tayinim çıkar, oraya giderim. Benim örgütle ne işim olabilir? Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'RÜŞVET ALMADIM'

S.N.'nin, baskı yaptığı yönündeki ifadelerine de yanıt veren ve sanık sandalyesindeki eski belediye başkanı Turgay Erdem'e mahkeme salonunda sitem eden Ayşegül Erkol, "Ben aceleci bir insanım. Hiperaktif bir insandım. Tamamen rica amacıyla işlerin hızlanması amacıyla söylediğim sözlerdir. Herhangi bir baskı amacıyla yapmadım. Bir an önce projelere bakılsın ki işleyiş hızlansın diye söyledim. Ayrıca Turgay Erdem'e çok kırgınım. Ben ciddi şekilde özveriyle çalışan bir personeldim. Benim başkan yardımcısı olmak istediğimi çok iyi biliyordu. Çünkü ben başkan yardımcısı olursam emekli maaşım daha çok yüksek olacaktı. Ama ne yazık ki başkan yardımcısı yapmadı. Burada da bu zamana kadar hiç söyleyemediğim şeyi başkana söylemiş oldum. Ben rüşvet almadım. Rüşvet sürecine hiç girmedim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı