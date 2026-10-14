İBB Davası'nda kritik gün! 19 aydır tutuklu Ekrem İmamoğlu savunmaya başlıyor

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Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nda savunma sırası İmamoğlu'na geldi. Yaklaşık 19 aydır tutuklu bulunan ve iddianamede 143 farklı eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu'nun bugün savunmasına başlaması bekleniyor.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen davanın 98. gününde savunma yapacak olan İmamoğlu ile avukatlarının savunmasının 4 gün sürmesi bekleniyor.

İLYAS SALMAN VE SUNAY AKIN DA SALONDA

İmamoğlu'nu izlemek üzere oyuncu İlyas Salman ve şair-yazar Sunay Akın da duruşma salonuna geldi. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer de duruşmayı izleyecek. Tamamen dolan salonda, savunma sırasında slogan atılmaması ve video kaydı yapılmaması yönünde uyarıda bulunuldu.

19 MART 2025'TEN BU YANA CEZAEVİNDE

Türkiye, 19 Mart 2025 sabahına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonla uyandı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği hakimlikçe 23 Mart 2025'te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İddianame, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından 8 ay sonra, 11 Kasım 2025'te hazırlandı. İddianamede, kamu davası açılan şüphelilerden 99'unun örgüt mensubu, Ekrem İmamoğlu'nun örgütün kurucusu ve elebaşı olduğu öne sürüldü.

Davanın ilk duruşması 9 Mart 2026'da Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevinde başladı. Duruşmalarda verilen tahliye kararları ve kabul edilen ek iddianame nedeniyle tutuklu sanık sayısı 53'e indi.

TEMMUZDAKİ SÖZLERİ SUSMA HAKKI OLARAK ZAPTA GEÇMİŞTİ

İBB Davası'nın 8 Temmuz 2026'da görülen 64. gününde İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında savunma süresi tartışması yaşandı. Tartışma sonrasında duruşma salonundan çıkarılan İmamoğlu'nun, "Susma hakkımı kullanmıyorum. Taleplerimi ve tespitlerimi anlatacağım" şeklindeki sözleri, Mahkeme Başkanı tarafından "Susma hakkını kullandı" şeklinde duruşma zaptına geçirilmişti.

Kaynak: ANKA