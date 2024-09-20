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63 kişinin öldüğü 'Tutar Apartmanı' davasında yeni gelişme: İnşaat Mühendisi tutuklandı

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Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Tutar Apartmanı C Blok'unun inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya, mahkeme tarafından tutuklandı. Binanın depreme dayanıklı olmadığını belirten Akkaya'nın, güçlendirme sorumluluğu olmadığını ifade etmesi dikkat çekti.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 63 yaşamını yitirdiği Tutar Apartmanı C Blok'un teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya tutuklandı. Ekim Apartmanı'nın Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Akkaya'nın, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Tutar Apartmanı davasında tutuksuz yargılanmasına müştekilerin avukatlarınca itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden cezaevindeki sanığın tekrar savunmasını aldı.

"BİNANIN BU ŞİDDETTEKİ DEPREMDE SAĞ KALMASI MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Akkaya, binanın, 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerine göre inşa edildiğini belirterek, "Binanın bu şiddetteki depremde sağlam kalması mümkün değildir. Dolayısıyla yeni yapılan deprem yönetmeliğine göre binanın güçlendirilmesi gerekirdi. Güçlendirmeyle ilgili sorumluluğum yok." ifadesini kullandı. Cumhuriyet savcısı da sanığın tutuklu yargılanması yönünde görüş belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın Tutar Apartmanı C Blok'un yıkılmasına ilişkin bilirkişi raporlarında asli kusurlu gösterilmesi ve yurt içinde ikamet adresinin bulunmaması nedeniyle "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Adana'da, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği Ekim Apartmanı'na ilişkin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada tutuklu yargılanan Cüneyt Akkaya hakkında Tutar Apartmanı C Blok'unun yıkılması ve 63 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

63 kişinin öldüğü 'Tutar Apartmanı' davasında yeni gelişme: İnşaat Mühendisi tutuklandı
Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Politika 3-sayfa Mahkeme Güncel İnşaat Deprem Hukuk adana

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Yorumlar (1)

Hikmet Demirci:

Mühendise güç yetiriyorlar, bakanın belediye başkanının valinin kaymakamın imar müdürünün hepsinin görevden alınması ve yargılanması gerekirdi. güçleri mühendise yetiyor anlaşılan

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