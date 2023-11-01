TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonla mücadelede uzun soluklu, sabır gerektiren süreçteyiz

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, enflasyonla mücadeleye yönelik, "Uzun soluklu sabır gerektiren, bir o kadar da kararlı olmamız gereken bir süreçteyiz.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, enflasyonla mücadeleye yönelik, "Uzun soluklu sabır gerektiren, bir o kadar da kararlı olmamız gereken bir süreçteyiz. Ekonominin öngörülebilir bir patikaya oturması ve makro istikrar için son dönemde attığımız doğru adımların sürdürülmesi önem taşıyor" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen '100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi', Akra Otel'de Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, oda ve birlik başkanları ile iş insanlarının yanı sıra, 1700 katılımcıyla başladı.

Programda konuşan Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, genç neslin şanslı olduğunu söyledi. Dünyada e-ticaret hacminin çok geniş olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 2023 yılı ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre e-ticaret hacminin yüzde 110 arttığını ifade etti. 653 milyar lira ticaret hacminin gerçekleştiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Bu alanda daha çok katedeceğimiz mesafe var. KOBİ'lerin yüzde 25'i e-ticarete dahil olup, yüzde 4'ü ihracat yapıyor" dedi.

'DÜNYADA TELEFONDAN DEĞERLİ ARAZİ YOK'

Hisarcıklıoğlu, salondaki kalabalığa, dünyada en değerli arazinin neresi olduğunu sordu. Salondan çeşitli cevaplar alan Hisarcıklıoğlu, elindeki telefonu gösterip, en değerli arazinin telefon olduğunu söyleyerek, "Burada yer almazsanız girişimcilik değeriniz yok. Bunu da kötü kullanıyoruz. Benim nesil bilir, eskiden tuvaletlerin kapı arkasına yazılar yazılırdı, şimdilerde burada yazılıyor. İsim belirtmeden küfürler, dedikodular" diye konuştu.

Her icadın altında zenginlik olduğunu ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın artık çok kolay olduğunu söyledi. Doğal kaynakların ülkelere zenginlik getirmediğini de ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Petrol ve doğal gaz ülkelere kalıcı zenginlik getirmiyor. Günümüz ülkelerinin konumu girişimcilik durumlarına bağlı. Almanya, Japonya. 1945'te yerle bir olan iki ülke. Harap olmuşlardı ama en gelişmiş ülkeler arasına girdiler. En büyük avantajları girişimci orta sınıflarının olmasıydı. Babaannemizin bize öğrettiği gibi değil, artık çağı yakalayanlar icat çıkaranlardır. Devir icat çıkarma devri. Eski köye yeni adet getirme devri. 'Aman kızım, oğlum icat çıkar, eski köye yeni adet getir.' Bunu yapanlar kazanacak. Zengin olmak istiyorsan, girişimci olacaksın. Diğer mesleklerin zengin olma ihtimali yok."

'DÜNYADA PARA BOL, FİKİR KIT'

Türkiye'ye 2022 yılında girişimciler sayesinde 1,7 milyar dolar yatırım geldiğini, bunun çok küçük bir miktar olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, dünya pazarıyla ilgili de konuştu. Dünyada paranın, sermayenin bol olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Geçen sene dünyada 450 milyar dolar, fikri olanın, mal satacağı, fikrini satacağı o para orada duruyor. Geçen sene bize buradan 1,7 milyar dolar gelebildi. Pastadan ancak binde 4 alabilmişiz. Çok büyük mesafeler var alacağımız. Dünyada para bol, fikir kıt" dedi.

'ENFLASYONDA UZUN SOLUKLU SABIR GEREKTİREN SÜREÇTEYİZ'

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise enflasyonun kontrol altına alınması için yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Uzun soluklu, sabır gerektiren, bir o kadar da kararlı olmamız gereken bir süreçteyiz. Ekonominin öngörülebilir bir patikaya oturması ve makro istikrar için son dönemde attığımız doğru adımların sürdürülmesi önem taşıyor. Enflasyonla mücadele sürecimizde tüm paydaşlarımızla sabırla arzu ettiğimiz yere ulaşırız" diye konuştu.

Turan, kız çocuklarının daha fazla bilim, mühendislik, matematik alanlarında eğitim almaları için yönlendirilmesi gerektiğini de belirterek, "Kadınların ekonomiye katılımlarının arzu ettiğimiz seviyede olmadığını görüyoruz" dedi.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez de açılışta yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in yeni 100 yılda da yol haritaları olacağını söyledi. Birçok mesleğin kaybolduğu, yeni mesleklerin doğduğu bir dünyada hayatın yeniden şekillendiğini belirten Sönmez, " Türkiye'nin çevresini saran ateş çemberinin sönmesi için atılan adımlara destek veriyoruz. Bizler Türkiye'nin ikinci yüzyılına göre bir hayal kurduk. Türkiye'de herkesin eşit yaşadığı bir zaman için çalışıyoruz" diyerek, insan ve çevre dostu, kadın erkeğin eşit olduğu bir ülkeye daha hızlı sürede ulaşılacağına inandıklarını söyledi.

Sönmez, girişimcilerin önündeki yasal ve bürokratik engellerin kaldırılması gerektiğini de belirterek şöyle konuştu:

"Girişimciliğin yakıtı olan yaratıcılık ancak özgür ortamlarda gelişir. Girişimciliği konuşurken demokrasi ve eleştiri, hukukun üstlüğünden bahsederken kendimize samimi sorular sormamız gerekiyor. Bugün ülkemiz 'Coğrafya kaderdir' anlayışına yenik mi düşecek?"