Üye Girişi
Haberler

Tusaş'a Terör Saldırısı... CHP'li Murat Bakan: "Birtakım Güvenlik Zafiyetlerinin Olduğu Ortada"

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin “Birtakım güvenlik zafiyetlerinin de olduğu ortada. Başkente kadar gelip Türkiye'nin en önemli savunma tesisine böyle bir saldırıya cesaret ettiklerine ve buraya kadar geldiklerine göre bir takım güvenlik zafiyetleri var. Daha önceki saldırılarda da benzer durumları yaşamıştık” dedi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin "Birtakım güvenlik zafiyetlerinin de olduğu ortada. Başkente kadar gelip Türkiye'nin en önemli savunma tesisine böyle bir saldırıya cesaret ettiklerine ve buraya kadar geldiklerine göre bir takım güvenlik zafiyetleri var. Daha önceki saldırılarda da benzer durumları yaşamıştık" dedi.

CHP  Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin Kahramankazan'da açıklama yaptı. "Terörle mücadele edilmesi gerektiğini acı bir şekilde burada tekrar yaşayarak görmüş olduk" diyen Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin başı sağ olsun. Son derece üzgünüz. Geçen sene İçişleri Bakanlığı'na böyle bir saldırı olmuştu. Şimdi yeniden böyle bir şey oldu. Şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Olay yaşandığı andan itibaren Sayın Genel Başkanımız öncülüğünde MYK'mız online toplandı. Arkadaşlar Genel Merkez'de. Milli Savunma Komisyonu'ndan arkadaşlar derhal intikal ettiler. Şu anda Genel Başkan Yardımcılarımız  Deniz Yavuzyılmaz ve Özgür Karabat ile burada bekliyoruz. Hastanede yaralıların olduğu yerde milletvekili arkadaşlarımız oradalar.

"Terörle müzakere edilmez terörle mücadele edilir. Çözümüm yeri parlementodur meşru siyasettir"

Dün bir twet atmıştım, 'Terörle müzakere edilmez terörle mücadele edilir. Çözümün yeri parlamentodur, meşru siyasettir' diye. Terörle mücadele edilmesi gerektiğini acı bir şekilde burada tekrar yaşayarak görmüş olduk. Henüz olay çok yeni. Tabi bu teröristlerin hangi gruba ait olduğu hani profil PKK'lı gibi gözüküyor ama bununla ilgili her halde İçişleri Bakanı şu an detaylı bir çalışma yapıyordur diye düşünüyoruz.

"Bir takım güvenlik zafiyetlerinin olduğu ortada "

Bu tür olaylar bir günde planlanmaz. Önceden bu terörist saldırı muhtemelen planlanmıştır. İçeriye kadar girdiklerine göre bununla ilgili daha önceden çalışma yaptıkları görülüyor. Bir takım güvenlik zafiyetlerinin de olduğu ortada. Başkente kadar gelip Türkiye'nin en önemli savunma tesisine böyle bir saldırıya cesaret ettiklerine ve buraya kadar geldiklerine göre bir takım güvenlik zafiyetleri var. Daha önceki saldırılarda da benzer durumları yaşamıştık. Bunları analiz etmek için bunları değerlendirmek için çok erken. Genel Başkanımız ile yapacağımız MYK toplantısında bunu detaylı analiz edeceğiz."

Tusaş'a Terör Saldırısı... CHP'li Murat Bakan:
Kaynak: ANKA / Güncel

Yerel Haberler Kahramankazan Murat Bakan Güvenlik Türkiye Ankara Güncel TUSAŞ Terör

TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

 Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri

İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi

Hainler saklandıkları inlerinde yok edildi
24 Ekim Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 24 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 24 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Balık, Akrep burcu yorumu! 24 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? 24 Ekim Perşembe Hudutsuz Sevda günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? Siyah Kalp neden yok? Siyah Kalp yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı (7.BÖLÜM)? 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? Karadut neden yok? Karadut yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı (5.BÖLÜM)? 24 Ekim Perşembe Karadut günü mü değişti? İnci Taneleri neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? 24 Ekim Perşembe İnci Taneleri günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? Benfica Feyenoord maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benfica Feyenoord geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ekim Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.