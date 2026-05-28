Türkücü Aydın Aydın anne keçinin feryadını duydu, yavrusunu ölümden kurtardı

Çevre felaketleri, salgın hastalıklar ve toplumsal olaylara dikkat çeken çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen türkücü Aydın Aydın, bu kez Hakkari’de yaşadığı olayla gündeme geldi.

Kurban Bayramı tatili için memleketi Bağışlı Köyü’ne giden sanatçı, yol kenarında sürekli ses çıkaran bir anne keçiden şüphelendi. Sesin geldiği noktaya yönelen Aydın, taşların arasında sıkışmış halde kalan yavru keçiyi fark etti.

KEÇİ YAVRUSUNU ÖLÜMDEN KURTARDI

Taşları tek tek kaldırarak yavruyu bulunduğu yerden çıkaran sanatçı, küçük keçiyi annesine ulaştırdı. Anne keçi ile yavrusunun kavuştuğu anlar çevrede duygusal görüntülere sahne oldu.

TÜRKÜSÜYLE HANTAVİRÜS TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yaşadığı olayı anlatan Aydın Aydın, doğaya ve hayvanlara karşı duyarlılık çağrısı yaptı. Sanatçı, konuşmasında özellikle hantavirüs riskine dikkat çekerek vatandaşları hijyen konusunda uyardı.

“Doğayı dinlemedik, ormanı dinlemedik, hayvanların yuvasını bozduk” diyen Aydın, kemirgen hayvanlarla temas konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kurtarma anının ardından sazını eline alan sanatçı, hantavirüs ve koronavirüsle ilgili türküler seslendirdi.

"LÜTFEN HAYVANLARI İSLAMİ USULLERE UYGUN KESELİM"

Burada konuşan Aydın Aydın şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada hayvanlarla düet yapan ilk sanatçıyım. ‘Tüü’ dedim kuzular ‘meee’ dedi. Her yıl Kurban Bayramı’nda hayvanlarla bir araya geliyorum, türküler ve şarkılar söylüyoruz. Bu sene de Hakkari’ye geldim. 2-3 gün önce tesadüfen çok önemli bir annenin çığlığına rast geldim. Bakıyorum ki bir anne keçi bağırıyor. İlkinde anlayamadım, ikincisinde yanına gittim. Taşların arasında karanlık bir yerde sıkışmış bir yavru vardı. Annesine gidemiyor, annesi de ona gidemiyordu. Onu sıkıştığı yerden aldım ve annesine götürdüm. İkisi birbirine kavuştu. Bunlar bize yüce Rabbimin en güzel hediyeleridir. Lütfen İslami kurallar çerçevesinde onları keselim, hijyene önem verelim, onları çok sevelim.

"KEMİRGEN HAYVANLARLA BİRAZ MESAFE KOYALIM"

Bu Kurban Bayramı’nda da yakın temas ve öpüşmeyi kaldıralım. 2017’de Hakkari’nin Bağışlı köyünde biz öpüşmeyi kaldırdık ama hayattan ders almadık. Doğayı dinlemedik, ormanı dinlemedik, toprağı, havayı, suyu dinlemedik. Hayvanların yuvasını bozduk ve şimdi o hayvanlar bizlere düşman oldu. Kemirgen hayvanlarla biraz mesafe koyalım. Çünkü büyük bir hantavirüs tehlikesi var. Sincap, fare ve kedilerden biraz uzak duralım. Şimdi sazımı alıp sizlere hantavirüs ve koronavirüsle ilgili türküler söyleyeceğim” dedi.

