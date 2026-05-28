Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın transferine engel

Bu sezon Suudi Arabistan’da Al-Nassr formasıyla ilk şampiyonluğunu kazanan Cristiano Ronaldo, adı Galatasaray’la anılan Rafael Leao, transferinde devreye girdi. Ronaldo'nun Leao'yu takımına istediği, oyuncunun da yeni bir meydan okumayı sıcak bakabileceği belirtildi.

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldız Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili çok sürpriz bir gelişme yaşandı. 

RONALDO, LEAO İÇİN DEVREDE

Fichajes'in haberine göre; Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, vatandaşı olan Leao'yu kadroda görmek için bizzat devreye girdi. Önümüzdeki sezon gözünü Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna diken Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun Milan forması giyen Rafael Leao'nun transfer edilmesini yönetimden talep ettiği belirtildi. 

YENİ MEYDAN OKUMAYA HAZIR

Süper Lig devleriyle ciddi şekilde anılan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rafael Leao'nun da Suudi Arabistan'a transfer olarak kariyerinde yepyeni bir meydan okumaya sıcak bakabileceği belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025/26 sezonunda İtalyan devi Milan ile tüm kulvarlarda toplam 31 resmi karşılaşmaya çıkan yetenekli kanat oyuncusu, takımına 10 gol ve 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.

Cemre Yıldız
