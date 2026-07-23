Ford ve Geely'den İspanya'da Ortak Girişim

Ford Motor Company ve Geely Automobile Holdings, Ford'un İspanya'nın Valensiya kentindeki üretim merkezinde Avrupa odaklı iş ortaklığı kurmak üzere anlaştıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulması planlanan ortak girişim, Avrupa pazarı için Ford ve Geely markalı çoklu enerji teknolojilerine sahip binek araçların üretimini üstlenecek.

İşbirliğiyle üretimde ölçek yaratılması, fabrika kapasitesinin daha etkin kullanılması ve Avrupa pazarına daha fazla ürün seçeneğiyle daha güçlü bir değer önerisi sunulması hedefleniyor.

Önerilen ortaklık yapısına göre Ford, yeni kuruluşun yüzde 66'sına, Geely Auto ise yüzde 34'üne sahip olacak. Gerekli resmi onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından ortaklığın 2027'nin ilk yarısında faaliyete geçmesi, ilk yeni araçların ise 2028'de üretim hattından çıkması planlanıyor. Bu süreçte Ford Valencia fabrikasında Ford Kuga üretimi kesintisiz devam edecek.

Güvene ve ortak iş yapma ilkelerine dayandığı belirtilen işbirliğiyle, Valencia fabrikasının geleceğinin güvence altına alınması, uzun vadeli istikrar sağlanması ve ilerleyen dönemde yüksek teknolojili üretim odaklı yeni istihdam fırsatlarının önünün açılması amaçlanıyor.

Ford ve Geely'nin üretim hacimlerini bir araya getirerek Valencia fabrikasının kapasitesini en verimli şekilde kullanmayı, burada üretilecek araçların maliyetlerini rekabetçi seviyelere taşımayı ve sektörün yeni maliyet standardında rekabet etmeyi hedeflediği belirtilirken, bu süreçte dünya standartlarında çoklu enerji teknolojilerine sahip araçlar sunulurken, Valencia ekonomisinin de güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yeni model portföyü

Ortak girişim kapsamında Valencia'da, Ford tarafından tasarlanan ve Geely ile geliştirilecek tamamen yeni bir çoklu enerji teknolojisine sahip aile crossover modelinin üretilmesi bekleniyor. Ford'un imza niteliğindeki kabiliyetleri ve sürüş dinamikleriyle geliştirilen modelin 2028'de pazara sunulması planlanıyor.

Fabrikada ayrıca global Bronco ailesinin yeni bir üyesi de üretilecek. Avrupa yolları için geliştirilen güçlü, kompakt ve maceraya hazır SUV modelinin üretiminin de 2028'de başlaması öngörülüyor.

Avrupa'nın en çok tercih edilen plug-in hibrit modellerinden biri olan Ford Kuga'nın üretimi ise kesintisiz sürecek.

Geely Auto ise Avrupa odağını ve büyüme stratejisini desteklemek üzere Valencia fabrikasında iki elektrikli SUV üretmeyi planlıyor. Ortak girişim kapsamında üretilecek ilk Geely markalı modellerin 2028'de üretim hattından çıkması bekleniyor.

Söz konusu crossover modeli, Ford'un 2029'a kadar Avrupa "showroom"larına 5 yeni çoklu enerji teknolojisine sahip araç sunmayı amaçlayan ürün atağının bir parçası olacak. Avrupa'daki sürücüler için özel olarak geliştirilecek araçlar, farklı güç aktarma seçeneklerinin yanı sıra güçlü dijital deneyimler de sunacak.

"Avrupa için Avrupa'da otomobil üretiyoruz"

Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, Valencia'nın yaklaşık 50 yıldır Ford tarihinin en sevilen otomobillerinden bazılarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Baumbick, köklü üretim gücünü Ford'un Avrupa'daki geleceğini şekillendirecek yeni bir döneme taşıdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geely Auto gibi güçlü bir iş ortağıyla esnek, verimli ve maliyet açısından rekabetçi bir endüstriyel yapı kurmamızın nedeni de bu. Birlikte, nitelikli iş gücüne sahip, sınıfının en iyi tesislerinden birinin potansiyelini tam olarak kullanabilir ve sektörün yeni maliyet standardında rekabet edebiliriz. Bu adım, Ford'un Avrupalı sürücülere ralli ruhundan gelen sürüş karakterini, gerçek arazi kabiliyetini ve çoklu enerji teknolojilerini Ford DNA'sıyla sunma vizyonunun bir parçası."

Jim Baumbick, kamu-özel sektör işbirliğinin öneminin de altını çizerek, "Bu ortaklık, otomotiv üreticilerinin Avrupa'nın sanayi altyapısını güçlendirmek için nasıl yeni işbirlikleri geliştirebileceğini gösteriyor. Ancak bunu tek başımıza başaramayız. Valencia'da, İspanya'nın ulusal ve bölgesel yönetimlerinin devam eden desteğiyle ortaya koyduğumuz model, Avrupa'nın geri kalanı için de örnek teşkil eden güçlü bir kamu-özel sektör işbirliği niteliği taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geely Auto Group Başkan Yardımcısı Alex Nan da Ford ile Avrupa'da hayata geçirmeyi planladıkları ortaklığın, büyüme stratejilerinin bir parçası olarak açık ve işbirliğine dayalı ürün geliştirme yaklaşımlarına verdikleri önemi ortaya koyduklarını vurguladı.

Nan, bu adımla Avrupa'daki yerel varlıklarını güçlendirirken, müşterilerine olan bağlılıklarını da daha ileri taşıdıklarını vurgulayarak, "Avrupalı müşterilerin yalnızca markasıyla değil, gelişmiş özellikleri, yüksek kalitesi ve Avrupa'nın yeşil geleceğine sunduğu katkıyla tercih edeceği araçlar üretmeyi hedefliyoruz. En yalın ifadeyle, güvenilir bir iş ortağıyla birlikte Avrupa için Avrupa'da otomobil üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA