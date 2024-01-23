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Türkiye'ye yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor

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Türkiye'nin, perşembeden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Türkiye'nin, perşembeden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, AA muhabirine, haftalık hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdu son günlerde etkileyen yağışlı sistemin, Türkiye'nin güneydoğusuna doğru hareket ettiğini belirten Şahbaz, "Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kesiminde yarın da yağışlar devam edecek. Yağışlar, Doğu Anadolu'da genellikle karla karışık yağmur ve Kar, Güneydoğu Anadolu'da ise yağmur şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde ise yine yağmur şeklinde yağışların yarın da devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistem"

Yurdun geri kalanında havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı ancak gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görüleceği bilgisini veren Şahbaz, şöyle devam etti:

"Perşembe günü, yağışlı sistem, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış yapacak ancak yurdumuzu terk ediyor. Buna karşılık perşembe günü, yurdumuzun, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesini bekliyoruz. Bu yeni sistemin etkisiyle perşembe günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Cuma günü yeni sistem daha da genişleyerek ülke üzerindeki etkisini artırıyor. Marmara'da, Batı Karadeniz'in tamamında yağış bekliyoruz. Orta Karadeniz'in de iç kesimlerinde yağış olacak."

Şahbaz, cuma günü İç Anadolu'da Sivas dışında hafif şiddette kar yağışlarının görüleceğini dile getirerek, "Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Yüksek kesimlerdeki yağışlar genellikle kar şeklinde olacak. Alçak kesimlerde ise yağmur şeklinde yağış bekliyoruz." diye konuştu.

Şahbaz, hava sıcaklığının hafta boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer de altında seyredeceğini söyledi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu

Ankara'da cuma günü hafif kar yağışı beklediklerini dile getiren Şahbaz, hava sıcaklıklarının yarın sıfırın altında 3 ila 5, perşembe ve cuma ise sıfırın altında 2 ila 4 derece arasında değişeceğini kaydetti.

İstanbul'da yarın yağış beklenmediğini ifade eden Şahbaz, "Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişiyor. Perşembe günü Avrupa yakası çok bulutlu ancak Anadolu yakasında yağmur göreceğiz, sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Cuma günü İstanbul genelinde yağmur şeklinde yağışlar bekliyoruz. Sıcaklık da 3 ila 8 derece arasında değişecek." bilgisini verdi.

İzmir için 3 gün yağış beklemediklerini dile getiren Şahbaz, "Çarşamba-perşembe günleri hava parçalı az bulutlu olacak. Cuma günü bulutluluk biraz daha artıyor ancak yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar da çarşamba 5 ila 12 derece, perşembe 4 ila 13 derece, cuma 6 ila 13 derece arasında değişecek." dedi.

Şahbaz, olumsuz hava koşullarına ilişkin vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Önümüzdeki iki gün özellikle yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadiselerine vatandaşlarımızın dikkatli olmasını tavsiye ederiz. Yollarda görüş mesafesinin daralmasından ya da sisin meydana getireceği buzlanma ve yolda kaygan zemin oluşturmasından meydana gelebilecek kazalara karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Ayrıca sisin etkisiyle hava kalitesindeki azalma dolayısıyla solunum yolu hastalıkları olan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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