ABD birliği Okinawa'da gözaltı sonrası 1 ay gece sokağa çıkma yasağı ilan etti

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TOKYO, 7 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın güneyindeki Okinawa eyaletinde konuşlu ABD birliği, bir deniz piyadesinin gasp ve cinayet şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından cuma gününden itibaren bir ay süreyle gece yarısından sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

ABD Japonya Kuvvetleri Okinawa Bölge Koordinatörü Korgeneral Benjamin Watson salı günü yaptığı açıklamada, Okinawa'daki tüm ABD askeri personelinin çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren 48 saat boyunca operasyonel faaliyetlerine ara vereceğini belirterek, bu süre zarfında üs dışı serbest zamana izin verilmeyeceğini ve üs içinde veya dışında alkol tüketiminin tamamen yasaklanacağını söyledi.

Eyalet polisi, cumartesi günü Naha'daki bir otelde 39 yaşındaki Anna Yagi'yi gasp edip öldürdüğü şüphesiyle Okinawa'da görev yapan 20 yaşındaki ABD deniz piyadesi Devin Ballard'ı gözaltına almıştı.

Olay, Okinawa'da büyük tepkiye yol açtı. Geçen ay göreve başlamasından bu yana çarşamba günü ilk kez Tokyo'yu ziyaret eden Okinawa Valisi Koja Genta, Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro ile görüşerek cinayet ve soygun iddialarının ardından "köklü ve etkili" önlemler almasını istedi.

Japon hükümeti, ABD'ye sert protestolarını ileterek, soruşturma sürecinde tam işbirliği yapılması ve askeri personel için sıkı disiplin uygulanması çağrısında bulundu. Başbakan Takaiçi Sanae de olayı "dehşet verici bir suç" olarak nitelendirdi.

Japonya'da görev yapan ABD askeri personelinin cinayet, tecavüz ve hırsızlık gibi ağır suçlar da dahil olmak üzere işlediği suçlar uzun süredir ciddi endişelere yol açıyor.

Resmi istatistiklere göre 2025 yılında eyalet polisi, eyalette görev yapan ABD askeri personeli, sivil personel ve aile üyelerinin karıştığı 100'den fazla suç vakasını ele aldı. Yıllık vaka sayısının 2003'ten bu yana ilk kez 100'ü aştığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua