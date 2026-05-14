Bakan Yardımcısı Yazgı: Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğimiz artıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, kültür varlığı kaçakçılığı konusunda Türkiye'nin etkinliğinin her geçen gün arttığını belirterek, "Kurumlarımızın eş güdümüyle gerçekleştirilen operasyonların kalitesi ve geniş perspektifi bizi çalışmalarımız için umutlu olmaya sevk ediyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) işbirliğiyle hayata geçirilen "Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Mirasın Korunmasının İyileştirilmesi ve Kültür Varlıklarının Sınır Aşan Organize Suç ve Kara Para Aklama Faaliyetlerinde Kullanılmasının Önlenmesi Projesi"nin açılış töreni, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Program, Galata Kulesi'nde proje kapsamında gerçekleştirilen ışık gösterisinin ve projeye ilişkin hazırlanan videonun gösterimiyle başladı.

Uluslararası kuruluşlar ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinden temsilcilerin katıldığı programın açılışında Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, projenin paydaşlarını İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Son yıllarda bakanlık olarak kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeleyi kurumsal ve bilimsel anlamda ilerletmek için kaynakları seferber ettiklerini aktaran Yazgı, "Öncelikle bakanlığımız bünyesindeki kaçakçılıkla mücadele birimini bir Daire Başkanlığı halinde teşkilatlandırarak güçlendirdik. Bu adımla hedeflediğimiz şey, farklı yaklaşımlar gerektiren ulusal ve uluslararası iş ve işlemler için uzman birim oluşturmak, bunları eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle bütünleştirmekti. Bugün verdiğimiz bu kararın olumlu sonuçlarını da görüyoruz." diye konuştu.

Yurt içinde polis, jandarma, gümrük teşkilatı ve adli mercilerle işbirliğini güçlendirerek suç örgütleriyle bütüncül bir mücadele yürüttüklerini dile getiren Yazgı, yurt dışında da uluslararası kuruluşlar ve dost ülkelerle ortaklıklar kurmak için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

"Kültür varlığı kaçakçılığı konusunda etkinliğimiz artıyor"

Kurulan ilişkilerin kaçakçılıkla mücadeleyi güçlendirdiğini, kurumların kapasitesine katkı sağladığını ve işbirliğinin kalitesini artırdığını belirten Yazgı, şöyle devam etti:

"Kültür varlığı kaçakçılığı konusunda her geçen gün etkinliğimizin arttığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Kurumlarımızın eş güdümüyle gerçekleştirilen operasyonların kalitesi ve geniş perspektifi bizi çalışmalarımız için umutlu olmaya sevk ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan Anadolu, Miras ve Define operasyonlarının ortaya çıkardığı örgütlü yapılar, ele geçirilen kültür varlıklarının sayısı ve suçtan elde edilen gelirlerle bağlantısının kurulmasıyla açığa çıkan manzara, bu alanda ülkemiz kolluk kuvvetlerinin yüz akı niteliğindeki titiz çalışmalarının bir ürünü. Bu vesileyle ülkemizin polis, jandarma ve gümrük teşkilatlarının değerli mensuplarını tebrik ediyorum."

Kaçakçılıkla mücadelenin en önemli ayaklarından birinin eğitim ve farkındalık çalışmaları olduğuna dikkati çeken Yazgı, geniş bir yelpazede hedef kitleye yönelik programlar düzenlediklerini ifade etti.

Yazgı, kaçakçılığın yoğun olduğu bölgelerdeki yerel yöneticiler ve halkla yapılan sohbet toplantılarından olumlu geri dönüşler aldıklarından bahsederek, "Ayrıca, çocuk ve gençleri hedefleyen 'Kültür Koruyucuları' gibi projeler ile onların sürece aktif katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Çizgi roman, hikaye kitabı gibi basılı ve çevrim içi içerikler de üretiyoruz. Bu farkındalık artırıcı faaliyetler olmadan suçla mücadelenin etkisinin sınırlı olacağı kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak UNESCO ile pek çok projede birlikte çalıştıklarını söyleyen Gökhan Yazgı, UNODC işbirliğiyle bu mücadeleye destek verenleri çoğaltma ve yeni kitlelere ulaşma fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.

"Kolluk kuvvetlerimiz ortak operasyonlar gerçekleştirdi"

Yazgı, projenin hayata geçirilmesiyle mevcut küresel perspektif çerçevesinde bölgesel bir irade ortaya koymak adına önemli fırsat yakaladıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Avrupa bölgesi, Türkiye kökenli kültür varlıklarının pazar ülkelere kara yoluyla kaçırılması girişiminde en önemli transit potansiyelini sunuyor. Bununla birlikte ülkemizin komşu ülkelerle kültür varlıklarının korunması, kaçakçılığın önlenmesi ve iadeleri gibi alanlarda çok önemli ikili ilişkileri mevcut. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Romanya ve Macaristan'la yaptığımız anlaşmalar sayesinde yakın zamanda bu bölgedeki ülkelerden önemli iadeler gerçekleştirdik. Kolluk kuvvetlerimiz de ortak operasyonlar gerçekleştirdi. Kurumlarımız arasında bir iletişim ve bilgi paylaşımı alışkanlığı mevcuttur. Bu sayede bir barış coğrafyası olması için gayret ettiğimiz bölgemizde, kültürel işbirliğini en yüksek düzeye çıkarmak için bakanlık olarak her türlü katkıyı sunmak arzusundayız."

Birleşmiş Milletler Kalkınma Koordinasyon Ofisi (UNDCO) adına törende konuşan bölgesel koordinasyon görevlisi Mona Folkesson ise Güneydoğu Avrupa'nın zengin kültürel mirasının, sınır aşan organize suç şebekelerinin kaçakçılık faaliyetleri nedeniyle giderek daha fazla tehdit altında olduğunu anlattı.

Söz konusu şebekelerin kültürel miras üzerinden yasa dışı gelir elde ettiğine dikkati çeken Folkesson, bu sorunun çözümüne yönelik başlatılan bölgesel projenin, suç önleme, adalet ve sürdürülebilir kalkınmayı tek bir çatı altında toplayarak, kültürel mirası uluslararası işbirliğiyle korumayı amaçladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından programa katılanlar, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin önünde toplu fotoğraf çektirdi.

Proje hakkında

Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Mirasın Korunmasının İyileştirilmesi ve Kültür Varlıklarının Sınır Aşan Organize Suç ve Kara Para Aklama Faaliyetlerinde Kullanılmasının Önlenmesi Projesi ile Güneydoğu Avrupa'da kültür varlıklarının korunması, kaçakçılığın önlenmesi, bu varlıklara karşı işlenen suçların etkin bir şekilde soruşturulması ve ülkeler arası işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede ulusal ve küresel ortaklarıyla işlevsel iletişim kanalları tesis eden Türkiye, bu bölgesel girişime hem ilk mali desteği sağlayan ülke hem de eş uygulayıcı ortak olarak merkezi bir rol üstleniyor.

Proje sayesinde Güneydoğu Avrupa ülkelerinin kolluk kuvvetleri ile adli birimlerinin, kültürel miras suçları ve kaçakçılıkla mücadelede ortak bir yaklaşım ve dayanışma sergilemesi bekleniyor.