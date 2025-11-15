Türkiye ve KKTC'nin Ortak Su Altı Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti

(AYDIN) - Türkiye ve KKTC özel harekat birimlerinin ortak katılımıyla Aydın Didim'de 2025 Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatı icra edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı öncesinde, 2025 Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ile KKTC Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinin ortak katılımıyla Aydın'ın Didim ilçesinde başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında su altı ve su üstü intikali, kritik bölgeye yaklaşma ve müdahale prosedürleri uygulandı. Senaryo gereği yürütülen operasyonel görev de başarıyla tamamlandı. Çalışma boyunca iki teşkilat arasındaki operasyonel iş birliği, koordinasyon ve tecrübe paylaşımı üst seviyede test edildi.

Yetkililer, tatbikatın müşterek görevlerin etkinliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtirken, Türkiye ve KKTC emniyet birimlerinin güvenlik, dayanışma ve ortak görev bilincini bir kez daha güçlü biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.