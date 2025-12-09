"Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali" İstanbul'da başladı

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali (T-AIFF)" başladı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Mehmet Emin Babacan, üniversitenin İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yapay zekanın dünyanın ve insanlığın bugüne kadar bildiği, tecrübe ettiği her şeyi değişime ve dönüşüme zorladığını söyledi.

Yapay zeka ile yeni bir hikayeyle karşı karşıya olunduğunu belirten Babacan, "Bu hikayenin sinema tarafındaki izdüşümüne ilişkin, çok kapsamlı bir işe imza attığımız film festivaliyle karşınızdayız." dedi.

Sinemanın hayata, ilişkilere, insan olmaya ve yaşamı anlamlandırmaya geniş bir perspektif sunan bir sanat dalı olduğunu vurgulayan Babacan, "Bu açıdan burada izleyeceğimiz her film, yapay zeka teknolojisiyle yapılan her film, yalnızca bir teknoloji hikayesi değil, insan olmanın anlamına ve geleceğin neye benzeyeceğine dair soruların, denklemlerin ve arayışların da aslında bir izdüşümü olacak." diye konuştu.

Festivalin genç yönetmenlerle deneyimli isimleri bir araya getireceğini aktaran Babacan, akademi ve sinema sektörü arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Babacan teknolojik gelişmelere sadece akademinin değil sinema sektörünün de yetişmekte zorlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Sadece akademi ya da üniversite olarak biz birkaç adım geride kalmıyoruz. Sektör de artık sektöre yetişemiyor. Yani değişimin hızı o kadar arttı ki sadece üniversite olarak bizim reorganize olmamız, müfredatımız, içeriklerimiz, derslerimizle bu hikayeyi yakalamakta zorlanmamız konu değil aslında. Sektör dahi bu değişimde geri kalabilen, ayak uyduramayan bir pozisyon ve konumda. Bu açıdan da ne sektörün ne de akademinin tek başına var olabileceği düzlemde yaşamıyoruz. Zorunlu olarak bizim sektörle sektörün de akademiyle işbirliğini güçlendirmesi mutlaka gerekiyor."

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölüm Başkanı ve festivalin yürütücüsü Prof. Dr. Filiz Aydoğan Boschele, "Bu konu, bildiğiniz gibi ülkemizin milli hedefleri arasında. Hükümetler stratejiler belirliyor. YÖK, aynı şekilde yapay zeka konusunda çalışmaların ilerletilmesini istiyor. Biz de bu nedenle hazırladığımız bu etkinliğin hepiniz için verimli olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl 100 ülkeden tam 1400 başvuru aldık"

Festival direktörlerinden Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Kapır, 2024'ün Aralık ayında ilk adımı attıklarını söyleyerek, "Bu yolculukta, ilk festivalimize 94 ülkeden tam 1091 eser başvurmuştu. İlk yıl için bu rakam, yapay zeka ve sinema kesişiminin potansiyelini göstermesi açısından son derece cesaret vericiydi. Ancak bu yıl bir kademe daha ileriye gittik. Bu yıl 100 ülkeden tam 1400 başvuru aldık." diye konuştu.

Festivalin bir yılda elde ettiği büyümenin çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Kapır, şu bilgileri verdi:

"Bu büyüme, yapay zeka ve sinema kesişiminde küresel ilginin ne denli güçlü ve hızlı büyüdüğünün somut bir göstergesi olarak karşımıza çıktı. ABD'den Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya, Avustralya'dan Orta Doğu'ya beş kıtadan gelen bu başvurular, festivalimizin gerçek anlamda uluslararası bir platforma dönüştüğünün de bir göstergesi oldu."

Yapay zeka ile sinema arasındaki işbirliğini görünür kılmayı amaçlayan festivalin açılış filmi olarak Alkan Avcıoğlu'nun "Post Truth" filmi gösterildi.

Festivalin ilk gününde Erim Şişman "Yapay Zeka ile Sinematik Üretim", Ömer Safa Umar ise "Üretken Yapay Zeka Araçları ile Yaratıcı Üretim" atölyelerini düzenleyecek.

Yarın ise "Yarışma Dışı Özel Seçki" ile uluslararası kategoride yarışan "En İyi Kurmaca Kısa AI Film Finalistleri" ve "En İyi Animasyon Kısa AI Film Finalistleri", film gösterimleri gerçekleşecek. Ayrıca Negin Piran tarafından "Yeni Nesil Filmleri Yapımı: Yatay Zeka ve Sanal Prodüksiyon Çağı" atölyesi düzenlenecek.

Gazze özel seçkisi sinemaseverlerle buluşacak

Festivalde, "Runway Meet-Up" etkinliği de gerçekleşecek. Açık amfide gerçekleşecek programda, Runway temsilcisinin katılımı ile platformun özellikleri katılımcılara sunularak işbirliği ortamı sağlanacak.

Ulusal kategoride yarışan "En İyi Kurmaca Kısa AI Film Finalistleri" ve "En İyi Animasyon Kısa AI Film Finalistleri" film gösterimleri festivalin sona ereceği 11 Aralık'ta yapılacak.

Program kapsamında Bora Taşçı ve Ömür Uygun tarafından "AI Destekli Ön Prodüksiyon: Proje Yönetimi, Senaryo" atölyesi gerçekleşecek.

Film gösterimleri, "Gazze Özel Seçkisi" ile sona erecek. Seçkide yapay zeka ile yapılmış Filistin konulu 10 film, sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festival, 11 Aralık'ta gerçekleşecek ödül töreni ile sona erecek.