Haberler

Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı

Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Haber Videosunu İzle
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale ederken çıkan çatışmada 2 polis memurunu şehit eden katil zanlısı, kaçmaya çalışırken emniyet güçleri tarafından kıstırılarak yakalandı. Eli kanlı saldırgan yakalandığında olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından linç dilmek istendi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen saldırganı linçten tüm acılarına rağmen yine polis ekipleri kurtardı.

  • Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koş, çatışmada hayatını kaybetti.
  • Katil zanlısı, kaçarken yakalandı ve linç edilmek istenen kalabalıktan polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
  • Zanlının İstanbul Silivri'de ikamet ettiği ve psikolojik tedavi gördüğü iddia ediliyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’u çıkan çatışmada hayattan koparan katil zanlısı, kaçmaya çalışırken kıstırılarak yakalandı. Arkadaşlarını acımasızca şehit eden caniyi linç etmek isteyen öfkeli kalabalığın elinden ise yine polis ekipleri güçlükle kurtardı.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI 

Çorlu’yu yasa boğan acı olay, silahlı kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine ateş açılmasıyla başladı. Saldırganın kurşunlarına hedef olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için bölge ablukaya alındı.

SİLAHI BIRAKMASI İÇİN KISTIRILDI 

Katil zanlısının kaçış anı ve yakalanma anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ekipler tarafından etrafı sarılan saldırgan, elindeki tabanca ve bıçakla bir süre direnmeye çalıştı. Görev arkadaşları kanlar içinde kalan polis ekipleri, namlularını zanlıya doğrultarak silahlarını atması yönünde uyarılarda bulundu. Bir süre sonra silahını ve bıçağını yere fırlatan şüpheli, ekiplerce yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

LİNÇ GİRİŞİMİNDEN POLLİSLER KURTARDI 

Olayı duyarak sokağa dökülen ve iki polisin şehit edildiğini öğrenen mahalle sakinleri, caninin yakalandığını görünce çılgına döndü. 

Katil zanlısına doğru hamle yapan vatandaşlar, şahsı linç etmek istedi. Dakikalar önce meslektaşlarını, omuz omuza görev yaptıkları arkadaşlarını şehit veren polis ekipleri, profesyonelliğini koruyarak caninin etrafında adeta etten duvar ördü. 

Öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştiren ekipler, saldırganı linç edilmekten son anda kurtararak zırhlı araca bindirdi.

Gözaltına alınarak hastaneye sevk edilen şüphelinin İstanbul Silivri’de ikamet ettiği ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Trump: İran'ın çok hızlı hareket etmesi gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak

Trump'tan İran'a yeni ultimatom: Hızlı hareket etmezlerse...
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

Kuyu temizliği faciayla sona erdi! Hepsi akraba
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor

Küme düşen son takım belli oluyor! Son anlardayız, yürek dayanmaz!
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı

2 polisimizin şehit edildiği gün Bolu’da dehşet: Yine hedef oldular
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
2 çocuk, Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkardı

Yok artık diyeceksiniz! Küçücük boylarıyla koca bir facia yaşattılar
Kuraklıkla anılan Karapınar'da yağışlar için şükür duası

Koca bir ilçe yağmur duasına çıktı! Ancak bu kez yağması için değil
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Fenerbahçe taraftarlarından oyuncularına protesto

Eyüpspor ikinci golü attı, Kadıköy'de yer yerinden oynadı
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi

2. Lig'e yükselen son takım belli oldu!
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! Ölüm haberini aldığı evladının yanına gömüldü