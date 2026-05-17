Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’u çıkan çatışmada hayattan koparan katil zanlısı, kaçmaya çalışırken kıstırılarak yakalandı. Arkadaşlarını acımasızca şehit eden caniyi linç etmek isteyen öfkeli kalabalığın elinden ise yine polis ekipleri güçlükle kurtardı.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Çorlu’yu yasa boğan acı olay, silahlı kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine ateş açılmasıyla başladı. Saldırganın kurşunlarına hedef olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için bölge ablukaya alındı.

SİLAHI BIRAKMASI İÇİN KISTIRILDI

Katil zanlısının kaçış anı ve yakalanma anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ekipler tarafından etrafı sarılan saldırgan, elindeki tabanca ve bıçakla bir süre direnmeye çalıştı. Görev arkadaşları kanlar içinde kalan polis ekipleri, namlularını zanlıya doğrultarak silahlarını atması yönünde uyarılarda bulundu. Bir süre sonra silahını ve bıçağını yere fırlatan şüpheli, ekiplerce yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

LİNÇ GİRİŞİMİNDEN POLLİSLER KURTARDI

Olayı duyarak sokağa dökülen ve iki polisin şehit edildiğini öğrenen mahalle sakinleri, caninin yakalandığını görünce çılgına döndü.

Katil zanlısına doğru hamle yapan vatandaşlar, şahsı linç etmek istedi. Dakikalar önce meslektaşlarını, omuz omuza görev yaptıkları arkadaşlarını şehit veren polis ekipleri, profesyonelliğini koruyarak caninin etrafında adeta etten duvar ördü.

Öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştiren ekipler, saldırganı linç edilmekten son anda kurtararak zırhlı araca bindirdi.

Gözaltına alınarak hastaneye sevk edilen şüphelinin İstanbul Silivri’de ikamet ettiği ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.