Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Süper Lig'de şampiyonluğunu geride bıraktığımız hafta ilan eden Galatasaray, ligin son haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa ile Süper Lig'de şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı Kasımpaşa, 1-0'lık skorla kazandı. 

TEK GOL İLK YARIDA GELDİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki ev sahibi Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 27. dakikada golcü oyuncu Adrian Benedyczak kaydetti.

GALATASARAY'DA İKİ SAKATLIK

Galatasaray'da deneyimli kaleci Günay Güvenç ve genç orta saha Renato Nhaga, yaşadıkları sakatlıklar sonrası oyundan çıktı.

KASIMPAŞA LİGDE KALDI, CİMBOM MAĞLUBİYETLE BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 35'e yükselten Kasımpaşa, ligde kalmayı başardı. Şampiyon Galatasaray ise ligi 77 puanla ilk sırada noktaladı. 

