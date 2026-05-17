Bursa'da erkek turistler camiye etek giyerek girdi

Bursa’nın tarihi ve manevi atmosferini solumak isteyen yabancı turistler, cami ziyareti sırasında unutulmaz bir anıya imza attı. Kutsal mekana saygı göstermek adına kıyafet kurallarına uymaya çalışan şortlu erkek turistler, kendilerine sunulan seçenekleri karıştırınca ortaya hem düşündüren hem de izleyenleri gülümseten tarihi kareler çıktı.

  • Bursa'da tarihi bir camiyi ziyaret eden erkek turistler, kadınlar için bırakılan çiçek desenli etekleri giyerek camiye girdi.
  • Turistler, şortla girememek için bacaklarını kapatmaları gerektiğini fark edip yanlışlıkla etek giydi.
  • Turistlerin etekli halleri sosyal medyada paylaşıldı ve ilgi gördü.

Bursa'da tarihi bir camiyi ziyaret eden erkek turistler, giyim kuralları gereği girişte sunulan kıyafetleri yanlış anlayınca ortaya renkli ve ilginç görüntüler çıktı. Camilerde ibadet alanlarının kutsallığına ve ziyaret kurallarına saygı çerçevesinde, kapı girişlerinde şortlu erkekler için şalvarlar, kadınlar içinse baş örtüsü ve uzun etekler bulunduruluyor.

ŞORT ENGELİNİ ETEK GİYEREK AŞTILAR 

Üzerlerinde şort olan erkek turistler, camiye girebilmek için bacaklarını kapatmaları gerektiğini fark ettiler. Ancak kendileri için ayrılan erkek şalvarları yerine, kadınların giymesi için bırakılan renkli ve çiçek desenli etekleri kendilerine yönelik sanarak üzerlerine geçirdiler.

HERŞEYDEN HABERSİZ CAMİ TURU 

Etekleri giydikten sonra durumun farkına varmayan turistler, son derece rahat tavırlarla cami turuna devam etti. Cami içerisinde eteklerle dolaşan, mimariyi inceleyen ve cep telefonlarıyla fotoğraf çeken erkek turistlerin bu halleri, çevredeki diğer ziyaretçiler tarafından hem şaşkınlıkla hem de tebessümle karşılandı.

SAYGI GÖSTERMEK İSTERKEN SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDULAR 

Tamamen iyi niyetle, kutsal bir mekana ve yerel kültürün kurallarına saygı göstermek isterken yaşanan bu tatlı dil/kültür karmaşası, izleyenleri güldürdü. Turistlerin bu sempatik ve kurallara uymaya çalışan halleri, sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılan ve izlenen eğlenceli anlar arasına girmeyi başardı.

Elif Yeşil
Yorumlar (4)

Haber Yorumları İsmet Kaya:

Keşke oraya birer tane Adana şalvarı koysalardı ama bayağı yakışmış

Haber Yorumları Hikmet ELKATMIŞ:

Kutsal mekanları gezerken, her tarafını gösteren yerli turistlerin ibret alacağı hasassiyet.

Haber Yorumları Tayyip Reis:

CHP yönetiminde ki Osmanlı'nın Başkenti anlık...

Haber Yorumları İsmet Kaya:

Şöyle düşündüğün zaman takdir etmek lazım biz olsak yapmayız etek giymeyiz keşke birer dana şalvarı koysalardı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

