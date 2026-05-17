Fenerbahçe taraftarına hareket yapmıştı! Takip ettiği Süper Lig devi ortaya çıktı
ikas Eyüpspor'un Fenerbahçe'ye attığı üçüncü golden sonra sarı-lacivertli tribünlerin önünde abartılı bir sevinç yaşayarak taraftarların tepkisini çeken Eyüpspor'lu Seyfettin Anıl Yaşar'ın sosyal medya hesabında Galatasaray'ı takip ettiği ortaya çıktı.
- Eyüpspor, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak ligde kalmayı başardı.
- Eyüpsporlu Seyfettin Anıl Yaşar, beraberlik golü sonrası Fenerbahçe tribünlerine abartılı sevinç gösterisi yaptı.
- Seyfettin Anıl Yaşar'ın sosyal medyada Galatasaray'ı takip ettiği ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in son haftasındaki Fenerbahçe-ikas Eyüpspor müsabakası 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Puanını 33 yapan Eyüpspor, bu sonuçla ligde kalmayı başardı.
EYÜPSPOR ARADIĞI GOLÜ SON ANLARDA BULDU
87. dakikada ikas Eyüpspor beraberliği yakaladı. Umut Bozok'un pasında sağda topla buluşan Rotariu, ceza sahası dışındaki Talha Ülvan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda Oosterwolde'ye çarpan top, kaleci Mert Günok'u kontrpiyede bırakarak ağlara gitti.
SEYFETTİN ANIL YAŞAR'DAN ABARTILI SEVİNÇ
Eyüpspor'un beraberlik golü sonrası büyük bir sevinçle Fenerbahçe tribünlerine yönelen Eyüpspor'un genç oyuncusu Seyfettin Anıl Yaşar, abartılı bir sevinç gösterisi yaparak sarı-lacivertli tribünlerden tepki görmüştü. Sevincine uzun süre el hareketleriyle devam eden 23 yaşındaki oyuncu, maç sonunda kendisine gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını gizliye aldı.
GALATASARAY'I TAKİP EDİYOR
Sarı-lacivertli taraftarın tepkisinin odağı olan Seyfettin Anıl Yaşar'ın sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ı sosyal medya hesabından takip ettiği ortaya çıktı.