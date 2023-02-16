"Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bir bağışta Bahçeli'den! Yayına bağlanmadı, sosyal medyadan duyurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dün akşam 213 televizyonun katılımıyla "Türkiye Tek Yürek" kampanyası gerçekleşti. Yayına bağlanmayı tercih etmeyen MHP lideri Bahçeli, kampanyaya desteğini sosyal medyadan açıkladı. Bahçeli, "Afet bölgesi ilan edilen illerimizin her birinden; eğer varsa ailelerinin müsaadesi, yoksa devletin yetkili kurumlarının onayıyla, 0-5 yaş grubunda bulunan bir evladımızın insani sorumluluğunu fedakarca üstlenmeye hazır olduğumuzu açıklıyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin yaralarının sarılması için "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi. KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan kampanyaya yüz binlerce kişi bağış yapıldı. Toplam miktar 115 milyar 124 milyon 528 bin TL oldu. Yayına bağlanan siyasiler de bağışlarını açıklarken, Devlet Bahçeli'nin ise yayına bağlanmaması merak konusu oldu.

"AHLAKİ, İNSANİ KENETLENME HAYRANLIK UYANDIRMAKTADIR"

Bahçeli, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kampanyaya desteğini belirtti. Bahçeli açıklamasında şunları söyledi: "Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak, enkazı kaldırmak, sosyal ve toplumsal hasarı onarmak için devlet ve millet el ele vermiş, muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilemiştir. Çok şükür ahlaki, insani, vicdani kenetlenme hayranlık uyandırmaktadır.

"ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN"

Dün akşam yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda canlı olarak 'Türkiye Tek Yürek' adıyla yayımlanan ortak kampanyada 115 milyar 146 milyon 528 bin TL nakdi yardım toplanmış ve 9 milyon 10 bin adet de SMS bağışı yapılmıştır. Asrın felaketinden kaynaklanan ağır yıkımın telafisi amacıyla yardımlarını esirgemeyen hayırsever insanlarımıza, televizyon yapımcılarına, telefon başında her arayana sabırla cevap veren sanatçılarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.

11 ÇOCUĞUN BAKIMINI ÜSTLENECEK

Kurucusu olduğum Devlet Bahçeli Vakfı olarak, 'Büyük Felaketin Mucize Çocuklarına' sahip çıkmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, gözyaşlarını silmek, acılarını dindirmek, iyi yetişmelerini temin etmek amacıyla biz de elimizi taşın altına koyuyoruz. Buna göre afet bölgesi ilan edilen illerimizin her birinden; eğer varsa ailelerinin müsaadesi, yoksa devletin yetkili kurumlarının onayıyla, 0-5 yaş grubunda bulunan bir evladımızın insani sorumluluğunu fedakarca üstlenmeye hazır olduğumuzu açıklıyorum.

"MADDİ VE MANEVİ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Bu yaş gurubundaki yavrularımızın beslenme ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında iş ve yuva sahibi olmalarına kadar maddi ve manevi desteği sağlamaya kararlıyız. Depreme maruz kalan illerimizden birer evladımız önce Allah'a, sonra da vakfımıza emanettir. Çocuklarımız gelecektir. Gelecek riske atılamaz. Yetimlerimiz, öksüzlerimiz, kimi kimsesi olmayan evlatlarımız asla yarınsız ve çaresiz değildir. Kimsesizlerin umudu olmak, huzuru olmak, aşı olmak, sıcak kucağı olmak manevi görevimizdir. Bu görevin ifası için gün bugündür."