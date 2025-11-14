Türkiye şehitlerini uğurluyor

Askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi, Karabük'te toprağa verildi.

Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığındaki törenin ardından şehit Nuri Özcan'ın (54) cenazesi, Zonguldak Havalimanı'na getirildi.

Özcan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, eşi Fatma, annesi Şamiye, babası Mehmet Özcan ile çocukları Neslihan Bayrak ve Aslıhan Özcan'ın yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından karşılandı.

Özcan'ın cenazesi, dua edilmesinin ardından kara yoluyla Karabük'e gönderildi.

Şirinevler Mahallesi'ndeki baba evine getirilen şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından Üniversite Mahallesi Sevgi Pınarı Camisi'ne götürüldü.

İkindi vakti kılınan namazın ardından şehit Özcan'ın cenazesi, 5000 Evler Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile vatandaşlar katıldı.