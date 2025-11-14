Haberler

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Güncelleme:
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi.

Şehit Emre Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden şehidin babası Adem, annesi Keziban, eşi Zeliha ve 10 yaşındaki oğlu Adem Kutay Sayın, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, cenaze namazını kıldırdı.

Daha sonra top arabasına konulan şehit Sayın'ın cenazesi, Başçeşme Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehit Sayın'ın yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
