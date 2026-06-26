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Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile anlaşmaya vardı
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Süper Lig devi Beşiktaş, Monaco forması giyen 21 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, transferi yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeliyle tamamlamak için Monaco ile görüşmelerini sürdürüyor.

  • Beşiktaş, Monaco'nun 21 yaşındaki sol beki Kassoum Ouattara ile prensip anlaşmasına vardı.
  • Teknik direktör Vincenzo Italiano, Ouattara'yı yaz transfer döneminin bir numaralı hedefi olarak belirledi.
  • Beşiktaş, Ouattara'nın bonservisi için Monaco ile yaklaşık 10 milyon Euro seviyesinde pazarlık yürütüyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sol bek mevkisi için yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. 

OYUNCU OUTTARA İLE ANLAŞMA TAMAM

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Monaco forması giyen 21 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara'nın menajerleriyle yürüttüğü görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı. Transferde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kilit bir rol oynadığı belirtildi. Genç oyuncuyu ikna etmek adına yoğun bir çaba sarf eden İtalyan teknik adamın, Ouattara'yı yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedefi olarak belirlediği ifade edildi.

MONACO İLE PAZARLIK SÜRÜYOR

Oyuncu tarafıyla el sıkışan Beşiktaş, Monaco kulübüyle olan resmi temaslarını da sıklaştırdı. Siyah-beyazlı yönetimin, genç sol bekin bonservisini kalıcı olarak almak adına Fransız ekibiyle yaklaşık 10 milyon Euro seviyesinde kıran kırana bir pazarlık yürüttüğü dile getirildi. 

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Monaco formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Kassoum Ouattara, takımıyla çıktığı 24 resmi karşılaşmada görev alırken, arkadaşlarına 4 asistlik bir skor katkısı sağladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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