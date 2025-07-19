Türkiye, Romanya Hava Sahasında Mukabil Hava Harekatına Katıldı

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Milli Savunma Bakanlığı, Romanya hava sahasında düzenlenen Mukabil Hava Harekatı'na 2 F-16 ve 1 KC-135R uçağıyla katıldığını duyurdu. Harekata Fransa, İtalya, Romanya, Yunanistan ve NATO AWACS da iştirak etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Romanya hava sahasında icra edilen Mukabil Hava Harekatı'na iki F-16 ve bir KC-135R uçağıyla katıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından artırılmış teyakkuz faaliyetleri kapsamında Romanya hava sahasında icra edilen Mukabil Hava Harekatı'na Fransa, İtalya, Romanya, Yunanistan, NATO AWACS ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 2 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağıyla katıldık." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda harekata ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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