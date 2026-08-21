Muğla'da Plastik Atık Çalıştayı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

İstanbul'da yapılacak Türkiye Plastik Atık Çalıştayı öncesinde Muğla'nın plastik atık yönetim durumunun değerlendirilmesi amacıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Vakfının koordinasyonunda ve Muğla Valiliği himayesinde Marmaris'teki bir otelde düzenlenen toplantıda, kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi.

Vali İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 31 Ağustos-1 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı öncesinde kentin plastik atık yönetimindeki durumu, kaynakta azaltma ve ayrı toplama uygulamaları, geri dönüşüm ve yeniden kullanım altyapısı, kıyı ve deniz alanlarına ulaşan plastik atıkların önlenmesine yönelik çalışmalar ile yerel ölçekteki ihtiyaç ve çözüm önerileri görüşüldü.

Akbıyık, programın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıfır atık ve israfı önleme konusunda Emine Erdoğan Hanımefendi'nin onursal başkanlığında Sıfır Atık Vakfının çok önemli çalışmalar, projeler gerçekleştirdiğini söyledi.

"Çok faydalı bir toplantı oldu"

Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı'nın ilkinin Muğla'da başladığını belirten Akbıyık, "Bugün de 'Plastik Döngüsünde Sürdürülebilir Bir Gelecek Çalıştayı Muğla Koordinasyon Toplantısı'nı Çevre Bakanlığımızdan Çevre Yönetimi Genel Müdürümüz ve tüm belediye başkanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, ilgili kurumlarımızın katılımı ile Marmaris'te, Muğla'da yaptık. Kesinlikle çok faydalı bir toplantı oldu." dedi.

Plastik kirliliğinin tüm dünyada önemli bir problem olduğunu vurgulayan Akbıyık, her kesimin bu konuda fikirlerini paylaşmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Muğla'nın 1480 kilometre kıyı şeridiyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip ili olduğuna işaret eden Akbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hem karayı, ormanı, yeşili, çevremizi hem denizimizi, ekolojik dengemizi korumamız gerekiyor. Plastik kirliliği diğer çevre kirliliğinde olduğu gibi doğanın ekolojik dengesini bozuyor, tüm canlıları, insan sağlığını tehdit ediyor. Dolayısıyla da bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlıklarımızın yaptığı çalışmalar önemli. Belediyelerimizin kendi görev alanlarında yaptıkları çalışmalar önemli. Ancak esas konu, sivil toplum kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın bu konuda çalışmalar yapması ve bilinçlenmesi."

"Denizlerin korunmasıyla plastik atık yönetimini birbirinden ayrı düşünemeyiz"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da Muğla'nın kıyıları, koyları, ormanları, doğal alanlarıyla turizme en güçlü katkıyı sağlayan şehirlerden biri olduğunu dile getirdi.

Muğla ve Akdeniz kıyılarındaki plastik atık meselesinin yalnızca atık yönetimi konusu olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Plastik kullanımını kaynağında azaltmak, yeniden kullanım ve geri dönüşümü güçlendirmek, atıkların doğaya ulaşmasını önlemek ve özellikle denizlerimizi, kıyılarımızı plastik kirliliğinden korumak zorundayız. Denizlere ulaşan plastik yalnızca bulunduğu noktada kalmıyor, zaman içerisinde bozularak gördüğünüz üzere mikroplastik??????? haline geliyor. Bu hem insan sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturuyor hem de turizm açısından ciddi bir tehdit oluyor. Cumhurbaşkanımızın kararıyla Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olmak üzere iki deniz alanının park olarak belirlenmesi, denizlerimizin doğal varlıklarının korunması açısından önemli bir yaklaşımı da ortaya koyuyor. Koruma alanlarının güçlendirilmesi kadar bu alanlara ulaşabilecek plastik atıkların kaynağında önlenmesi de büyük önem taşıyor. Denizlerin korunmasıyla plastik atık yönetimini birbirinden ayrı düşünemeyiz."

Adana ve Mersin'de toplantı yaptıklarını, Muğla'dan sonra Antalya'da toplantılara devam edeceklerini aktaran Ağırbaş, toplantılardan elde edilen çıktıların ay sonunda gerçekleştirilecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'na taşınacağını??????? bildirdi.

Kaynak: AA