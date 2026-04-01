Pakistan'da Türkiye'nin de katılımıyla kritik İran buluşması

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dört ülke Pakistan'da bir araya geldi. Suudi Arabistan ve Mısır'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantının ana gündem maddesi İran savaşı.İran savaşının sona erdirilmesine yönelik uluslararası çabalar yoğun bir biçimde sürüyor. Bu bağlamda Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanları, iki günlük bir toplantı için bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldi.

Toplantının ev sahibi olan Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, buluşmada "Bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar da dahil olmak üzere bir dizi konu hakkında yoğun tartışmalar" yapılacağı bildirilmişti.

Pakistan son günlerde İran ile ABD arasında arabuluculuk girişimlerinde bulunma çabası ile öne çıkıyor. Savaşın sona ermesi için iki ülke arasında yapılacak olası görüşmelere ev sahipliği yapmaya da hazır olduğunu duyuran İslamabad, ABD'nin savaşın bitmesi için hazırladığı 15 maddelik öneriyi geçtiğimiz günlerde Tahran'a iletmişti.

Hakan Fidan : Daha büyük bir savaşa doğru yöneliyoruz

Pakistan'daki toplantıda Türkiye'yi temsil edecek olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye tarafından düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin (STRATCOM) ikinci gününün açılışında yaptığı konuşmada, Pakistan'daki toplantının amacının, çatışmasızlık mekanizması oluşturmak olduğunu belirtti. Fidan hedeflerinin ayrıca, bölgede daha fazla yıkım olmadan, dünya ekonomisi için daha da fazla zarar oluşmadan, savaşın bitmesine yönelik hızlı bir şekilde uygulanabilir adımları saptamak olduğunu da dile getirdi.

Dışişleri Bakan Fidan, "Çok merkezli dünya düzeninin" enerji ve ticaret yollarının korunmasına yönelik çözümlere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Savaşın bütün dünyayı etkisi altına aldığını ifade eden Fidan, "Bu nedenle de işte bizler en üst düzeyde itidal çağrısında bulunuyoruz. Çünkü bu çatışma çok ciddi şekilde yaraları derinleştirebilir ve birbirine kaderleri geçmiş ülkeleri ciddi şekilde etkileyebilir. Yalnızca şehirlerde değil ama aynı zamanda insanların kalplerinde ve yüreklerinde ve zihinlerinde ciddi etkiler yaratabilir. Tek bir çıkış yolumuz var bu noktada; bu da gerilimin azaltılması ve diplomasi. İşte tam bu sebeple Türkiye bölgedeki ortaklarıyla koordine halinde diplomatik çözümler için hareket etmektedir" dedi.

"İsrail'in yarattığı gerilimlerle aslında daha büyük bir savaşa doğru yöneliyoruz" uyarısında bulunan Bakan Fidan, bunun sadece İsrail'in savaşı olmaktan çıktığını dile getirerek "Bütün dünya bunun bedelini ödemekte ve jeopolitik ve ekonomik sıkıntılar giderek artmakta, çok ciddi seviyeye ulaşmakta" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan ayrıca, Türkiye'nin ilk günden itibaren "tehlikeli tabloyu" gördüğünü ve savaşın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun "siyasi bekası" için yürütüldüğü tespitini yaptığını vurguladı.

Kaynak: Deutsche Welle