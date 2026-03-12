Türkiye-Pakistan Kapsamlı Uluslararası Simülasyon Tatbikatı yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye- Pakistan Kapsamlı Uluslararası Simülasyon Tatbikatı'nın yapıldığını bildirdi.

Afad'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın video konferans yoluyla bağlandığı tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma, tahliye, güvenlik, ulaşım, barınma, beslenme, sağlık ve psikososyal destek gibi çalışmalara ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Tatbikatta, geçmiş afetlerden edinilen deneyim ve dersler paylaşılarak, Türkiye ve Pakistan arasında proaktif afet risk azaltma işbirliğinin ve karşılıklı öğrenmenin teşvik edilmesi, çağdaş afet yönetimi kavramları ve planlarının geliştirilmesi, müdahale stratejilerinin test edilmesi, her iki ülkenin uyum kapasitelerinin artırılması, koordineli çabaların ve ortak zorluklara karşı dirençli yaklaşımların teşvik edilmesi amaçlandı.

Açıklamada tatbikatla ilgili değerlendirmelerine yer verilen AFAD Başkanı Pehlivan, tüm dünyada afetlerin sayı ve etki derecesinde büyük artış yaşandığını, afetlerle mücadele konusunda uluslararası işbirliği, dayanışma ve tecrübe paylaşımının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye olarak afetlere karşı öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin çalışmaları yoğun şekilde yerine getirdiklerini kaydeden Pehlivan, bu bağlamda AFAD'ın, insan kaynağını, operasyonel kabiliyet ve teknolojik imkanlarını artırdığını ifade etti.

Pehlivan, AFAD'ın dünyanın dört bir yanında insani yardım faaliyetleri yaptığını, afet yönetimi konusundaki tecrübe, imkan ve kabiliyetlerini birçok ülkeyle paylaştığını ve bundan sonra da paylaşacağını belirtti.

Türkiye'nin, afetlerle mücadele, afet bilincinin yaygınlaştırılması, afetlere karşı dirençli şehirler kurulması ve risk azaltma çalışmaları başta olmak üzere, dost ve kardeş ülkelere afet ve acil durumlara ilişkin her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu dile getiren Pehlivan, tatbikata katılım sağlayan Pakistan Ulusal Afet Yönetimi otoritesi NDMA heyetine, gözlemci ülkelere ve tatbikatın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.