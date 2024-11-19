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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde Caz Konseri Düzenlendi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde Caz Konseri Düzenlendi
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, 1930'lar ve 1940'larda siyahi müziği destekleyen Ahmet ve Nasuhi Ertegün anısına caz konseri gerçekleştirdi. Caz tarihinin önemli anlarına ev sahipliği yapan etkinlik, ırkçılığa karşı durmayı ve müziğin kültürler arasında köprü kurma gücünü vurgulamayı amaçlıyor.

NEW Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, başkent Washington D.C'de 1930'lu ve 1940'lı yıllarda siyahi müzik olarak bilinen caz müziğine destek olarak ırkçılığa karşı koyan müzik yapımcıları Ahmet Ertegün ile Nesuhi Ertegün anısına caz konseri düzenledi.

Washington Büyükelçiliği konutunda, Büyükelçi Sedat Önal ile eşi Figen Önal'ın ev sahipliğinde yapılan 2024-2025 "Ertegün Caz Serisi" konserlerinin ilkinin ana sponsorluğunu, Borusan Pipe üstlendi.

Salonu tamamen dolduran çok sayıda Türk ve ABD'li konuk, Ertegün ailesini ve Washington D.C'deki caz tarihini onurlandıran konseri ilgiyle izleyip sanatçılara alkışlarla eşlik etti.

The Dan Nimmer Üçlüsü'nün icra ettiği konserde, bateride Aaron Kimmel, kontrbasta David Wong ve piyanoda Dan Nimmer, katılımcılara unutulmaz bir caz müziği ziyafeti verdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden konsere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, konutun, Türkiye ile ABD arasındaki yaklaşık iki yüzyıllık diplomatik ilişkinin görkemli bir sembolü olarak durduğu ve konutun tarihinin, sanatının ve mimarisinin, iki ülke tarafından paylaşılan birçok önemli sosyal, sanatsal ve kültürel bağlantıyı yansıttığına dikkat çekildi.

Ertegün Caz Serisi'nin, Ertegün ailesinin mirasını onurlandırmayı ve müziğin kültürler arasında köprü kurma ve insanları kültürler arasında birleştirme gücünü vurgulamayı amaçladığı ifade edildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutundaki caz konserlerinin tarihi

1930-1940'lı yıllarda Amerika'da ırk ayrımcılığının en yoğun ve beyazlarla siyahilerin müzik dahil hiçbir konuda bir araya gelmediği bir dönemde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün'ün oğulları Ahmet ve Nasuhi Ertegün, Büyükelçilik rezidansının kapılarını hem siyahi hem de beyaz caz sanatçılarına açmıştı.

"Caz, sosyal uyum için silahımızdır." prensibiyle hareket eden Ertegün kardeşler, Büyükelçilik rezidansındaki canlı caz konserlerinde Louis Armstrong ve Duke Ellington gibi seçkin sanatçıları ağırlamış, o dönemde başkentteki beyaz seçkin sınıftan birçok kişiyi şaşırtmıştı.

Başkentteki önemli şahsiyetler bu konserlerin haberini aldıklarında, Afro-Amerikan konukların siyahilere yapılan ayrımcılık gereği rezidansın arka kapısını kullanmamasından şikayet etmiş, Büyükelçi Ertegün ise onlara Türk kültüründe konukların her zaman ön kapıdan girdiğini söylemişti.

Ertegün kardeşler, Türk rezidansında ırkçılığa karşı başlayan bu caz tutkusunu sürdürmüş; Ahmet Ertegün 1947'de Atlantic Records'u kurmuş, Nasuhi Ertegün de 1956'da yapımcı olarak şirkete katılarak Ray Charles, Charles Mingus, Aretha Franklin ve John Coltrane gibi tüm zamanların en tanınmış müzisyenleriyle çalışmıştı.

Ertegün kardeşlerin ırkçılık karşıtı bu girişimlerinin müzik tutkularıyla birleştiği bu çabalarının anısına Washington Büyükelçiliğinde 2010 yılından bu yana çeşitli vesilelerle anma etkinlikleri düzenleniyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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