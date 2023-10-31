Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğinden "Cumhuriyet'in 100. yılı" resepsiyonu

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus arasındaki karşılıklı temasları sayesinde iki ülke ilişkilerinde önemli bir ivmelenme yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus arasındaki karşılıklı temasları sayesinde iki ülke ilişkilerinde önemli bir ivmelenme yaşandığını söyledi.

Büyükelçi Ulutaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Roma'daki Parco dei Principi Oteli'nde bir resepsiyon verdi. Ulutaş, konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

Resepsiyona, Vatikan Devletler ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanlığı) İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Monsenyör Miroslaw Stanislaw Wachowski, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçisi Ilgar Muhtarov, Avustralya'nın Vatikan Büyükelçisi Chiara Porro ve KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Davulcu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı video olarak gösterildi.

Resepsiyonda bir konuşma yapan Büyükelçi Ulutaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923'te "Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir" şiarıyla kurulduğunu belirterek, "Bu ilke, o günden bu yana yol göstericimiz oldu; refaha ulaşmamız ve vizyon sahibi liderimiz ve modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını sürdürmemiz için bize ilham verdi." dedi.

Büyükelçi Ulutaş, bugün yeni yüzyıla girerken, modern ve güçlü bir ulus inşası için yorulmadan çalıştıklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' olarak yeni ve tamamlayıcı bir vizyonla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kurulu olduğu Anadolu coğrafyasının Aziz Paulus'un doğup yaşadığı, İznik Konsili'nin yapıldığı yer olması nedeniyle Hristiyanlık tarihi açısından özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Ulutaş, "Türkiye, kültürel ve tarihi farklılıkları bir zenginlik kaynağı olarak benimsiyor. Bu, Türkiye ile Vatikan arasındaki ilişkinin temellerinden birini oluşturuyor." dedi.

Ulutaş, Papa 6. Paulus'tan bu yana bütün papaları Türkiye'de ağırladıklarını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'deki Vatikan ziyareti, daha sonrasında gerçekleşen karşılıklı temaslar ve son telefon görüşmesinin ardından ilişkilerimizde önemli bir ivmelenme yaşandığına tanık olduk." diye konuştu.

Büyükelçi Ulutaş, Türkiye olarak hem ikili hem de çok taraflı platformlarda arabuluculuk çabaları ile önleyici diplomaside ön saflarda yer almaktan gurur duyduklarını belirtti.

Üç semavi din için de kutsal olan topraklarda insani kriz yaşanmaya devam ettiğini aktaran Ulutaş, kalıcı bir değişim için başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin Devleti'nin, komşusu İsrail ile barış içinde bir arada yaşadığı iki devletli çerçevenin benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Ufuk Ulutaş, büyükelçi olarak ilk kez Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlemekten onur duyduğunu da sözlerine ekledi.

Resepsiyonda ayrıca kanun sanatçısı Mehmet Uğur Ekinci tarafından "Zamanda Yolculuk" isimli bir müzik dinletisi de sunuldu. Ekinci, kanunla Türk müziğinin son 500 yılında öne çıkan eserlerini seslendirdi.

Ekinci'in resitali davetlilerin büyük beğenisini topladı.

Konuklara, Türk ve İtalyan mutfağının öne çıkan lezzetlerinden ikram edildi.