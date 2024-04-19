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Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Üsküp Kitap Fuarı'na Katıldı

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Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Yeni Balkan Yayınevi'nin standını ziyaret ederek, kitapların yazarlarıyla sohbet etti. Ulusoy, Türkçe dilinin Kuzey Makedonya'da canlı tutulmasına önem verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, 36. Üsküp Kitap Fuarı'na katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, Yeni Balkan Yayınevi tarafından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) destekleriyle açılan standı ziyaret etti.

Yayınevi temsilcilerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Ulusoy, Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı destekleriyle Yeni Balkan Yayınevi tarafından basılan ve fuar kapsamında tanıtımı gerçekleştirilen "Umay Anadan Öyküler" ve "Bir Hayalim Var" kitaplarının yazarları Burcu Aliyi ve Gülay Alçe ile sohbet etti.

Ulusoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Üsküp Kitap Fuarı'na ilk kez katıldığını, fuarın büyük bir ilgi gördüğünü memnuniyetle gözlemlediklerini söyledi.

Fuara katılan tek Türk yayınevi olan Yeni Balkan tarafından basılan kitapların tanıtımının yapıldığını aktaran Ulusoy, "Türkçe dilinde bu eserlerin hazırlanması, yayınlanması çok değerli. Türkçe dilinin Kuzey Makedonya'da canlı tutulmasına çok büyük önem veriyoruz. Türk toplumunun bu konudaki çalışmalarını destekliyoruz her daim Büyükelçilik olarak, buradaki ilgili kurumlarımızla. Bu kitapların, bu eserlerin yayınlanması bizim için son derece değerli." ifadelerini kullandı.

Ülkede 1944 yılında Türkçe dilinde çıkan ilk gazete olan Birlik gazetesini anımsatan Ulusoy, okullarda ders kitabı olarak kullanıldığını, bunun Türkçeye hasretin, ihtiyacın göstergesi olduğunu kaydetti.

Yeni Balkan Yayınevi ve yazarlarını çalışmalarından dolayı tebrik eden Ulusoy, Yeni Balkan Yayınevinin 20. yılını da kutladı.

Büyükelçi Ulusoy ayrıca fuardaki temasları kapsamında Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kuzey Makedonya'daki okullarının standını da ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Yeni Balkan Yayınevi sahibi ve Yeni Balkan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mürteza Sulooca da AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitaplarının tanıtımı yapılan yazarların, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Avrasya Yazarlar Birliği ve Balkan Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen çevrim içi yazarlık atölyesi üyeleri olduğunu aktardı.

Tanıtımını gerçekleştirdikleri kitapların hikayelerden oluştuğunu kaydeden Sulooca, "Bu yılki kitap fuarımızın bir diğer özelliği Yeni Balkan olarak 20. yılımızı kutluyoruz bu sene." dedi.

Fuar kapsamında farklı etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Sulooca, bu yıl ilk kez Kuzey Makedonya'nın dört bir yanındaki ilkokul ve lise düzeyinde öğrencileri de fuara getireceklerini söyledi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Boris Trajkovski Spor Salonu'nda düzenlenen fuar, 24 Nisan'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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