Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Ertuğrul, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ertuğrul, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" başlıklı fotoğrafını tercih eden Ertuğrul, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" karesini oyladı."

Ertuğrul "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğrafını oylayan Ertuğrul, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı karesini seçti."

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

