Türkiye'nin Kırsal Turizmi, BM'nin 'En İyi Turizm Köyleri' Listesiyle Öne Çıkıyor

ANKARA, 21 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün, Muğla'nın Akyaka, İzmir'in Barbaros, Mardin'in Anıtlı ve Antalya'nın Kale Üçağız köylerini "2025 En İyi Turizm Köyleri" programı kapsamında dünyanın en iyi turizm köyleri listesine eklemesiyle Türkiye kırsal turizmde yeni bir başarıya imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu başarının, Türkiye'nin kırsal turizmdeki konumunu güçlendireceğini söyledi.

Listeye giren köyler doğal güzellikleri, tarihi dokuları ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla öne çıkıyor.

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Anıtlı köyü, taş mimarisi, kadim Süryani kültürü ve özgün atmosferiyle bu yılın öne çıkan adreslerinden biri oldu. Anıtlı köyü muhtarı Habib Doğan, Xinhua'ya yaptığı değerlendirmede bunun, 135 nüfuslu köy için önemli bir dönüm noktası olabileceğini söyledi.

Doğan, "Köyümüzün listeye alınması, köyümüzün kültürel mirasının bundan böyle sadece Türkiye'de değil, dünyada da görünür hale geldiğini gösteriyor. Biz artık dünyanın her tarafından ve Çin'den de daha fazla ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

Son yıllarda Çinli turistlerin Türkiye'ye ilgisinin arttığını gözlemlediğini belirten Doğan, özellikle geleneksel turizm anlayışının dışında beklentileri olan bir topluluğun bu ülkede önemli bir varlığı olduğunu belirtti.

Köyün sessiz atmosferinin hızlı ve kalabalık turizmden çok, yavaş turizme uygun olduğuna dikkat çeken Doğan, "Anıtlı, bu ilgiyi karşılayabilecek özgün bir deneyim sunuyor. Yavaş gezmeyi seven, yerel kültürleri tanımak isteyen gezginler için burası ilginç bir durak olabilir. Buraya gelenler bir günü değil, bir ruhu yaşayacak. Çinli ziyaretçilerin kültürel deneyimlere verdiği önemi biliyoruz, bu nedenle onların ilgisini çekmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Akyaka köyü de denizle iç içe doğal yapısı, mimari dokusu ve sakin atmosferiyle listeye giren dört köy arasında yer aldı. Akyaka köyü muhtarı Feridun Özsoy bu başarının ardından köyde uluslararası tanıtım faaliyetlerini artırmayı planladıklarını söyledi.

Xinhua'ya konuşan Özsoy, "Akyaka zaten yerli turistlerin gözdesi. Ancak bu başarıyla birlikte hedefimiz Asya ve Çin pazarında daha görünür hale gelmek. Gelir düzeyi yüksek turistler artık sadece klasik turistik merkezlere değil, daha otantik, doğayla uyumlu ve sakin adreslere de yöneliyor. Biz de bu ihtiyaca cevap verebilecek adreslerden biriyiz" dedi.

Çinli ve uluslararası ziyaretçilerin yerel kültürü deneyimlemeye açık bir profil oluşturduğunu hatırlatan Özsoy, "Akyaka'da büyük oteller değil, doğayla uyumlu butik işletmeler var. Bu da Çinli gezginlerin aradığı özgün deneyimi sağlayabilir" diye konuştu.

Çinli turistlerin son yıllarda hızlı turlardan daha ziyade sakin ve kültürel bağ kurabilecekleri adreslere yönelmesi, bu dört köyün listeye eklenmesiyle birlikte Türkiye'nin yeni bir rota haline gelmesini sağlayabilir.

Ankaralı turizm uzmanı Kaan Şahinalp, Çin pazarına özel tanıtım çalışmalarıyla bu köylere gelen ziyaretçi sayısının artabileceğini belirtiyor. Şahinalp, "Çinli turistlerin yerel ekonomiye yüksek katkı sağlaması, bu ilgiyi daha da önemli kılıyor" diye konuştu.

Habib Doğan, "Bu başarı sayesinde sadece Anıtlı değil, tüm bölge kalkınabilir. Turistlerin ilgisi yeni konaklama alanları, yerel rehberlik hizmetleri ve kültürel etkinlikler için bir fırsat oluşturuyor" dedi. Feridun Özsoy da "Yabancı turistlerin köyümüz ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Şahinalp "Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün bu kararıyla Türkiye, kırsal turizmde yeni bir döneme girebilir. Anıtlı ve Akyaka başta olmak üzere söz konusu dört köy, Çinli ziyaretçiler dahil uluslararası turistler için yavaş, derinlikli ve özgün bir turizm deneyimi sunmayı başarabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün "2025 En İyi Turizm Köyleri" girişimi kapsamında Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'dan yapılan 270'ten fazla başvuru arasından dünyanın en iyi turizm köyleri listesine 29 ülkeden 52 köy eklendi.

Köyler kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterler temelinde değerlendirilerek listeye alındı.