Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 23 Nisan, Filistinli çocukların katılımıyla kutlandı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk, Mısırlı ve Filistinli çocukların katılımıyla kutlandı.

Kahire Büyükelçiliği konutunda, Türk, Mısırlı ve Filistinli çocuklar ile ebeveynin yanı sıra çok sayıda Mısırlı basın mensubunun katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Filistin'in Kahire Büyükelçiliği ve El Vefa Derneği ile işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe 60 Filistinli çocuk, 30 Türk çocuğu ve yaklaşık 40 Mısırlı çocuk katıldı. Etkinliğin sonunda çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın milli iradenin ve millet egemenliğinin en önemli sembolü olduğunu ifade etti.

Türk, Mısırlı ve Filistinli çocukların bir araya geldiği bu bayramın, çocukların kardeşçe daha barışçıl, daha güvenli ve müreffeh bir geleceğe yönelik umutlarını ve beklentilerini hatırlattığını dile getiren Şen, 23 Nisan'ın dünyanın ilk çocuk bayramı niteliğini taşıdığına işaret ederek, çocuklara hediye edilmesinin, Türk milletinin istikbali çocuklara emanet ettiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Tüm çocukların ve dünya çocuklarının bayramını kutlayan Büyükelçi Şen, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Mısır ve Katar'ın öncülüğünde yürütülen müzakerelerinin olumlu sonuç vermesini, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasının yeniden başlamasını ve bölgedeki insanlık trajedisinin bir an önce son bulmasını temenni ettiğini belirtti.

Büyükelçi Şen, Gazze'de hayatını kaybeden on binlerce çocuğunun acısının derinden hissettiğini belirterek, Filistinli çocukların da bayram etkinliğine davet edilerek, Türk ve Mısırlı çocukların Filistinli çocuklarla dayanışmasını gösterdiğini ifade etti.

Büyükelçi Şen, "Ayrımsız ve istisnasız tüm çocuklar siyah, beyaz, Doğulu, Batılı, Güneyli, Kuzeyli eğlenmeyi, oynamayı, okulu ve umut dolu bir istikbali hakkediyor. Gazze'de Filistinli çocuklar ölürken içimiz yanıyor. Çocuklar ölmesin diyoruz." diye konuştu.

Gazzeli çocukların durumuna işaret eden Şen, şöyle devam etti:

"Hangi insan, hangi insanlık, hangi vicdan nasıl Gazzeli çocukların ölmesini savunabilir. Bu vahşettir, kıyımdır ve zulümdür. Ölüm üzerine kardeşlik ve güvenlik inşa edilemez. Bizim tek hayalimiz ve arzumuz, Filistinli çocukların ve İsrailli çocukların kendi evlerinde, yurtlarında ve devletlerinde kardeşçe barış, emniyet ve onur içinde yaşamalarıdır. Tüm Bunları Filistin için azami hassasiyet gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın duygularıyla paylaşıyorum."

Türkive Mısır'ın ilişkilerine değinen Büyükelçi Şen, "Türkiye ve Mısır, kalkınma ve refah için bölgesel istikrar ve güvenlik hedefinde tam olarak mutabıktır." dedi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, iiki ülke arasında Filistin, Sudan ve Libya dahil bölgesel meselelerde ikili istişarelerin ve diyaloğun kesintisiz devam ettiğini kaydetti.