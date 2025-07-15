Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği konutunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenledi.

Elçilik konutunda düzenlenen tören kapsamında elçilik çalışanları önce Kahire Türk Şehitliğini ziyaret ederek 1.Dünya Savaşı'nda Filistin Cephesinde şehit düşen 4 bin 500 Türk ile 15 Temmuz'da şehit düşen Türk vatandaşları anısına saygı duruşunda bulundu.

Bu yıl "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşunu takiben Türk ve Mısır milli marşları çalındı.

15 Temmuz şehitleri anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından şehitlik defteri, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından imzalandı.

Törende, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 15 Temmuz'a dair hazırladığı video gösterimine ve fotoğraf sergisine yer verildi.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, törende yaptığı konuşmada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde Türkiye'de meşum darbe girişiminin ardından 9 yıl geçmiş olmasına rağmen hafızalarda izlerinin hala tazedir. Türkiye'nin milli birliğinin ve demokrasisinin kaderinin 15 Temmuz'da kesin ve geriye dönülemez bir şekilde değişti ve Türk halkının çelik pençeli ellerine alındı." dedi.

Büyükelçi Şen, Türk demokrasisinin 15 Temmuz 2016'da olgunluğunu ve rüştünü ispat ederek hain emellerle darbe girişiminde bulunan cuntacılara karşı iradesini ve Cumhurbaşkanını teslim etmediğini, halkın sokaklara çıkarak tankların ve silahların önünde durarak canını bu yolda feda ettiğini söyledi.

Şen, Türkiye Cumhuriyeti'nin böylece cumhuriyetini, demokrasi ile kesin ve nihai olarak taçlandırmış olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da büyük bir felaketin eşiğinden, kaostan döndürüldüğünü aktaran Şen, bundan sonra Türkiye'nin, Türk milletiyle birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla ülkeyi daha güçlü, daha aydınlık ve daha müreffeh bir geleceğe taşıma iradesini ortaya koyduğunu kaydetti.

Büyükelçi Şen, Türkiye'nin tarihinde 1960, 1971, 1980, 1997 ve 2000'li yılların başlarında çok fazla darbe girişimi ile karşılaştığını, "1960'da Türk milletinin sevgilisi Adnan Menderes'in darbeciler tarafından gayrimeşru bir mahkeme sonucunda idam cezasına çaptırıldığını" aktardı.

Türk milletinin Menderes'in idamını unutmadığının altını çizen Şen, buradan çıkardıkları acı tecrübeyle Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan'ı koruduklarını ve ona kalkan olduklarını belirtti.

Demokrasinin büyük emeklerle, kanla ve terle elde edilen bir nimet olduğuna işaret eden Şen, bu kazanımlar sonucunda artık milletin iradesinin ve milletin zaferinin emin ellerde olduğunu, bundan sonra Türkiye'de hiçbir gücün ve hiçbir kesimin darbeyi aklına dahi getiremeyeceğini söyledi.

Şen, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan ülküsüyle birlik halinde ekonomik, kültürel, sosyal, siyasi ve askeri alanlarda gerek bölgesinde gerek bütün dünyada barış, güvenlik, istikrar ve kalkınma için en önlerde yer alan asli uluslararası bir oyuncu haline geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin demokrasisi, milli birliği ile güçlü ve sağlam siyasi iradesinden aldığı güçle hareket ettiğini belirten Şen, Türkiye'nin bölgesinde ve ötesinde barış kültürünün ve refahın yayılması için gayret gösterdiğine dikkati çekti.

Şen, Türkiye'nin, Suriye ve Irak'ta istikrar, uzlaşı ve milli birliğin sağlanması, Filistin'de barışın sağlanması, Karabağ örneğinde olduğu gibi kardeş ve komşu ülkelerin milli birlik ve toprak bütünlüğünün sağlanarak Kafkasya bölgesinde de barış, güvenlik ve istikranın sağlanması girişimlerinde en ön planda yer aldığını ifade etti.

Türkiye ve Mısır arasında bölgesel barış, güvenlik ve istikrar temelinde kalkınma ve ekonomik işbirliğine ilişkin ortak irade bulunduğunu aktaran Şen, bunun yanı sıra her iki ülkenin Orta Doğu ve İslam dünyasının verdiği sınavları, bölgesel problemlerin çözümü ve tüm bölgede istikrar, işbirliği ve güvenli ortam oluşturulması yolunda mümkün olan her konuda diyalog, istişare ve koordinasyonun sağlanmasına önem verdiğini söyledi.

Şen, Türk ve Mısır halklarının tarihi, kültürel ve güçlü sosyal bağlarından da ilham alarak son yıllarda iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin giderek derinleştiğini, her bir ülkenin menfaatine olacak şekilde ticarette rekor hacme ulaşıldığını ve Mısır'daki Türk yatırımcıların bir yandan yatırımlarını süratle geliştirirken diğer yandan yeni yatırımlara da imza attığını belirtti.

Türk şirketlerinin Mısır'daki faaliyetlerini anlatan Şen, gelecek dönemde özellikle turizm, hava ve deniz ulaşımı; eğitim ve kültür gibi alanlarda da somut adımlarla ikili iş birliğinin derinleşeceğini ve gelişeceğini anlattı.

Büyükelçi Şen, Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerini her alanda geliştirmeye ve işbirliğini derinleştirmeye kararlı olduğunu, Türkiye ile Mısır halklarının kaderlerinin ve istikballerinin beraber çalışarak, beraber üreterek ve beraber yürüyerek ancak kurulabileceğini ve yükseltilebileceğini dile getirdi.

Törene Azerbaycan, Arnavutluk, Brunei, Endonezya, Filipinler, Irak, Katar, Kamboçya, Moğolistan, Pakistan, Slovenya, Şili, Singapur, Venezuela, Vietnam, Tanzanya, İran Çıkarları Koruma Ofisi Başkanı-Büyükelçi, Suriye maslahatgüzarı dahil çeşitli ülkelerden Kahire'de mukim Büyükelçiler, Mısır toplumunun temsilcileri, önde gelen senatörleri ve akademisyenleri, Mısırlı basın mensupları, Türk iş adamları ve vatandaşlarından oluşan yaklaşık 250 davetli katıldı.