Türkiye'deki inanç turizmine yönelik destinasyonlar, Vatikan'da tanıtıldı

Türkiye'deki önde gelen inanç turizmi destinasyonları, Vatikan'ın Papalık Lateran Üniversitesinde düzenlenen konferansta tanıtıldı.

İnanç turizmi turları düzenleyen Vatikan'a bağlı L'Opera Romana Pellegrinaggi ve Türkiye'nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği işbirliğinde, Papalık Lateran Üniversitesinde Türkiye'ye yönelik inanç turizmi destinasyonlarının ele alındığı ve 2026 yılına ilişkin yeni turların açıklandığı bir konferans düzenlendi.

Konferansa, Papa'nın Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina???????, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Zeynep Selvi'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kardinal Reina, programın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerde, bu ülkenin güzelliklerini takdir etme fırsatı bulduklarını söyledi.

Kardinal, hem Papa ile hem de daha önce Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ayrıca memnunum çünkü Papa'nın seyahati sırasında Türkiye'nin jeopolitik açıdan stratejik rolünü takdir etme fırsatı bulduk ve bu kadar hassas, bu kadar özel bir bağlamda Türkiye ile birlikte bir barış işareti verebilmek gerçekten çok güzel olur." dedi.

Kardinal Reina, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile halihazırda yürütülen işbirliğini büyük bir sempatiyle selamladığını ve bundan sonra da başka kültürel tanıtım faaliyetleri kapsamında başka işbirliği fırsatlarının da gerçekleşmesini umduğunu da dile getirdi.

Kültür ve Tanıtma Müşaviri Zeynep Selvi de Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun kasım ayında ilk dış gezisini yaptığı Türkiye seyahatinin başarılı geçtiğini belirterek, hem Papa'nın ziyaretinin hem de bugünkü toplantının Türkiye'nin misafirperver ve paylaşımlara açık konumunu teyit ettiğini belirtti.

Etkinlikte ayrıca İtalyan gazeteci Cristoforo Gorno'nun kamu yayıncısı RAI televizyonuyla Türkiye'de yaptığı çekimler de gösterildi.

Konferansta ayrıca L'Opera Romana Pellegrinaggi'den tur sorumlusu Carmen Salvemini de Kapadokya, Pamukkale, İznik, Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Antakya ve Karadeniz ve Güneydoğu bölgelerinden destinasyonları içeren Türkiye'ye yönelik farklı turlarına dair bilgi verdi.