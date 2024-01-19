Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı'nın Yolculuğu Başlıyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başlamasına dakikalar kaldı. 00: 49'da ABD'nin Florida eyaletinde Fırlatma Töreni gerçekleştirilecek. Tören, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'da kurulan çadırlardan takip edilebilecek. Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu izlemek isteyen vatandaşlar Taksim Meydan'ında kurulan planetaryumdaki yerini almaya başladı. Tören, NASA'nın yapacağı yayın ile dünyanın dört bir tarafından izlenebilecek. Oluşturulan çadırların içerisinde de yayının izlenebilmesi için özel platformlar kuruldu.

"ARTIK UZAYDA BİR TÜRK ASTONOTUMUZ VAR"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün 18 Ocak 2024. Türkiye yüzyılında Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor. Millet olarak sevinçliyiz, onurluyuz, heyecanlıyız. Bizler de İstanbul'un, Türkiye'nin kalbinde Taksim Meydanı'nda Bakanlığımızın kurmuş olduğu çadırda tarihi ana şahitlik edeceğiz. ve bu heyecanı yaşamak için de millet olarak buradayız. İnanıyorum ki bugüne kadar çocukluğumuzda uzay filmlerini izlediğimizde kendi aramızda konuşurduk adamlar uzaya gidiyor diye. Şimdi artık Türkiye'nin uzay yolculuğu bugün itibariyle başlıyor. Artık uzayda bir Türk astronotumuz var. Türk devletini temsil eden bayrakla orada olacaklar. Millet olarak bu onuru yaşıyoruz. Türkiye'nin uzay yolculuğu hayırlı olsun diyorum" dedi.

"BİZ DE EŞLİK ETTİĞİMİZ İÇİN GURURLUYUZ"

İzlemeye gelen ve proje içerisinde yer alan Gamze Gülden, "Gerçekleştirilecek 13 bilimsel çalışmanın içerisinde yer alıyorum. Projemizde özellikle yer çekimsiz ortamda keşfedilmemiş genlerin keşfedilmesi ve bağışıklık hücrelerinin yer çekimsiz ortamda etkilerinin nasıl olacağını araştırıyoruz. Heyecanlıyız. Biz de eşlik ettiğimiz için çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.

"13 DENEYDEN BİRİ OLAN MİSYONA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

Berra Nur Sert ise, "Uzayda gerçekleşecek 13 deneyden biri olan misyona ev sahipliği yapıyoruz. 3 yıldır kanser çalışan biri olarak, uzayda keşfedilecek mikro yerçekimsiz ortamda keşfedilecek genlerle yeni genlerin keşfiyle birlikte yeni bir çözüm bulmayı hedefliyoruz. Şimdiden gelecek keşifler ve yapılacak sonuçlar için heyecanlıyız. Destekleyen herkese teşekkür ederiz" sözlerini kullandı.

"VERİLEN VİZYON VE UFUK ÖNEMLİ"

Mustafa Okyay, "2023 yılı Türkiye yüzyılı olarak ilan edildi. Yüz yıldır yapılmayan şeyler yapılmaya başlandı. Bu anlamda bir ana tanıklık ediyoruz. Olayın sonucundan öte ufuk önemli. Burada yanımda bulunan evlatlarıma bir ufuk veriliyor. Onların buradaki sorusu neden SpaceX ile uçuyoruz? Neden kendi ürünlerimizle yapamıyoruz? diye düşünüyor. Tarihi bir ana tanıklık edilecek. Verilen vizyon ve ufuk bizim için yeterli. Çok daha verimli işlerin yapılacağını umut ediyor, teşekkür ediyoruz" dedi.