Türkiye'nin Hartum, Encemine ve Juba Büyükelçiliklerinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

PORT Türkiye'nin Hartum, Encemine ve Juba Büyükelçiliklerinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle etkinlikler düzenlendi.

Törenler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

Sudan'ın doğusunda bulunan Port Sudan'daki Türkiye Büyükelçiliği Geçici Ofisinde yapılan programa, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yeşim Gündoğdu Çobanoğlu, Sudan'daki Türk kurumların temsilcileri ve büyükelçilik mensupları katıldı.

Maslahatgüzar Çobanoğlu, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türkiye'de dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Çobanoğlu, Sudan makamlarına, FETÖ ile mücadele konusunda destekleri için teşekkür etti.

Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliği himayesinde, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Çad okullarında düzenlenen etkinliğe ise Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan, Türkiye-Çad Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Hassan Allafouza, Çad'daki Türk kurumlarının temsilcileri ile okul yöneticileri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar iştirak etti.

Büyükelçi Utkan, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz ve sonrasında yaşananların Türkiye açısından önemini ifade ederek FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye destek veren ve FETÖ mevcudiyetini hızla sonlandıran Çad makamlarına teşekkür etti.

Milletvekili Allafouza da iki ülke arasındaki ilişkilerin ulaştığı seviyeye dikkati çekerek, 15 Temmuz'un ne kadar önemli bir tarih olduğunun farkında olduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz temalı sergide yer alan fotoğraflar davetlilerin eşliğinde incelendi.

Güney Sudan'ın başkenti Juba'daki Türkiye Büyükelçiliğinde düzenlenen törene de Büyükelçi Erdem Mutaf, Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Avrupa ile İlişkiler Genel Müdürü Morris Batali Simon, yabancı büyükelçiler, Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan Misyonu Başkanı Julius Banda, Güney Sudan'da konuşlu BM Türk Polis Kontenjanı mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Mutaf, konuşmasında, 15 Temmuz 2016'da yaşananları anlattı.