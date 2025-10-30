Haberler

Türkiye'nin Ev Sahipliğinde Uluslararası Mayın Tatbikatı

Güncelleme:
Türk Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Nusret-2025 Mayın Harekatı Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, 20 ülkeden 44 gözlemcinin katılımıyla Çanakkale açıklarında gerçekleşti. Tatbikat, mayın harbini planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim sağlarken, uluslararası işbirliğini de geliştirmeyi amaçlıyor.

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Ramazan Berkin GÜLSOY

(ÇANAKKALE) - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ev sahipliğindeki Nusret-2025 Mayın Harekatı Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, bugün Çanakkale açıklarında TCG Sancaktar'da yapıldı. Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kore Cumhuriyeti, Mısır, Suudi Arabistan ve ABD'nin aralarında bulunduğu 20 ülkeden 44 gözlemci tatbikata katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Seçkin Gözlemci Günü'nü TCG Sancaktar'dan takip etti.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ev sahipliğindeki Nusret-2025 Mayın Harekatı Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, bugün Çanakkale ve Saroz Körfezi'nde yapıldı. 24 Ekim'de başlayan ve yarın sona erecek olan tatbikatı Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 2'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız takip etti.

Tatbikat ile tatbikata katılan birlik ve komutanlıkların mayın harbini planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlama ve farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Tatbikat kapsamında, Karadeniz'de mevcut sürüklenen mayın tehdidi ile Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Karadeniz'deki demirli mayınların temizlenmesi amacıyla verilebilecek göreve ilişkin Mayın Karşı Tedbirleri eğitimleri de yapıldı.

20 ülkeden 44 gözlemci tatbikata katıldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan iki adet F-16 uçağı, bir adet mayın döküş uçağı; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dört adet sahil güvenlik gemisi; NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'den (İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan) beş mayın avlama gemisi; Fransa, Romanya ve İspanya'dan birer adet patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme ve otonom sualtı araçları timi olmak üzere toplam 20 gemi ve beş hava aracı tatbikatta görev aldı. Aralarında Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve ABD'nin bulunduğu 20 ülkeden 44 gözlemci tatbikata katıldı.

Seçkin Gözlemci Günü kapsamındaki faaliyetlerden önce Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Birol Orak, düzenlenen basın brifinginde tatbikatın amacı ve tatbikatta görev alan unsurlar hakkında bilgi verdi. Faaliyet, TCG Sancaktar'dan eğitim mayını döküşü ve C-130 ile havadan mayın döküşü ile başladı. Ardından demirli mayın uzaktan kumandalı sualtı aracı ile teşhis edildi. Demirli mayın, mayın harbi dalgıçları tarafından imha edildi ve daha sonra çok sığ suda mayın karşı tedbiri harekatı yapıldı. Sürüklenen serseri mayın insansız hava aracıyla tespit edilmesinin ardından taktik pençe harekatı uygulandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
