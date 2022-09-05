Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu! Sadece bin 500 kişi yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin en az nüfuslu ilçeleri listesi açıklandı. Listede Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesi bin 500 nüfusuyla Konya'nın Yalıhüyük oldu.

Önceki gün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanana Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçları büyük ilgi gördü. Açıklanan verilerde dikkat çeken bir diğer konu başlığı da Türkiye'nin en az nüfuslu ilçeleriydi.

NÜFUSU EN AZ İLÇELER AÇIKLANDI

Buna göre; Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesi bin 500 nüfusuyla Konya Yalıhüyük oldu. Bu ilçeyi sırasıyla 2.045 nüfusla Han, 2.052 ile Yayladere, 2.161 ile Kızılören, 2.183 ile İnhisar, 2.251 ile Kofçaz, 2.302 ile Çelebi, 2.433 ile Bayramören, 2.482 ile Hemşin, 2.577 ile Otlukbeli takip etti.

EN MUTLU VE EN MUTSUZ İL DE AÇIKLANDI

Diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan "Yaşam Memnuniyet Araştırması" sonuçları da dün açıklandı. İllerin mutsuzluk sıralamasının yapıldığı sonuçlarda Diyarbakır'da mutsuzların il nüfusuna oranı yüzde 24,75 olarak açıklandı. Diyarbakır, verilere göre Türkiye'nin en mutsuz ili oldu. Tunceli'deki yüzde 24,2'lik oran Tunceli'yi en mutsuz 2'nci şehir yaparken, Şanlıurfa ise yüzde 21,04'lük oranla 3'üncü sırada yer aldı.

EN MUTLU İL ISPARTA

Türkiye'nin mutsuzluk oran sıralamasında son sırada yer alan Isparta şehri en mutlu il olarak kayıtlara geçti. Isparta'nın bir sıra ilerisinde yer alan Bolu, Türkiye'nin en mutlu 2'nci ili oldu. En mutlu 3'üncü il ise Bilecik oldu.

İşte o liste: