Türkiye'nin En Büyük Robotik Yarışması Vex V5 Robotics Competition, Atılım Üniversitesi'nde Yapılıyor

(ANKARA) - VeciLabs Araştırma ve Geliştirme Platformu'nun organizasyonu olan Türkiye'nin en büyük robotik yarışması VEX V5 Robotics Competition, Atılım Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 44 takımın katılımıyla başladı. VeciLabs Yönetim Kurulu Başkanı Emir Can Emir, "Geleceğin mühendisleriyle birlikte olmak bizim için çok önemli ve çok mutluyuz. Buradaki robotların her biri otonom sürecini, yazılımlarını, tüm robotların mekanik aksamlarını tamamen öğrenciler yapıyor. Mentörler onlara sadece yol gösteriyor ve yarışmanın zaten ana mottosu da bu. Burada geleceğin mühendisleriyle olmak, onlara bir ortam sağlayabilmek bizi çok mutlu ediyor" dedi.

VeciLabs Araştırma ve Geliştirme Platformu'nun organizasyonu olan VEX V5 Robotics Competition, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde başladı. Türkiye'nin en büyük robotik yarışması olan ve yarına kadar devam edecek olan yarışmaya Türkiye'nin farklı şehirlerinden 44 takım katıldı. Yaklaşık 600 katılımcının yer aldığı VEX V5 Robotics Competition, dünya çapında düzenlenen prestijli bir robotik yarışma platformu. Yarışma ile öğrencilerin takım çalışması, problem çözme ve mühendislik düşünme becerilerini geliştirmek amaçlanıyor. Organizasyonun ilk günü hareketli geçti. Robotların maçları heyecanlı bir ortamda büyük bir ilgiyle takip edildi. Organizasyon yarın sona erecek.

"T oplumsal katkı bizim için çok önemli"

VeciLabs Araştırma ve Geliştirme Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Emir Can Emir, VeciLabs'in bir ARGE platformu ve gönüllülük üzerine kurulu bir platform olduğunu söyledi. Emir, çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bizler tamamen öğrencilerden oluşuyoruz ve topluma katkılı projeler gerçekleştiriyoruz. Şu an altı adet ARGE projemiz mevcut. Biz çalışma disiplini olarak tamamen profesyonel olarak çalışmaya çalışıyoruz. Yaptığımız her şeyde Profesyonel bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra toplumsal katkı bizim için çok önemli. O yüzden projelerimizde de bunu çok önceliyoruz. En güzel kısım, bizim ekibimizde sadece mühendisler yok. Her bölümden, herkese açık bir ekibimiz var. Bu kapsamda da birlikte çalışmayı öğreniyoruz ve bu bizi çok geliştiriyor."

Birlikte çalışmayı öğrenmek demişken, bizim en büyük önceliklerimizden biri de bu tabii ki. O yüzden üç yıldır VEX yarışmaları yapıyoruz. VEX bir uluslararası robotik yarışması, bir sistem-eğitim platformu aslında. VEX yarışmaları dünyanın en büyük Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş yarışma bir tanesi. Biz de üç yıldır bu yarışmayı gerçekleştiriyoruz.

"İki yıl önce 15 takımımız vardı, bugün 44 takımımız var"

İki yıl önce 15 takımımız vardı. Bugün şu an 44 tane takımımız var ve yoğunluktan dolayı 16 tane takımımız bekleme listesinde. Maalesef onları ağırlayamadık. Bugün burada Türkiye'nin en büyük robotik yarışmalarından bir tanesi gerçekleştiriyoruz. Burada 600 tane lise öğrencisi ve ortaokul öğrencisine ev sahipliği yapıyoruz. Geleceğin mühendisleriyle birlikte olmak bizim için çok önemli ve çok mutluyuz. Buradaki robotların her biri otonom sürecini, yazılımlarını, tüm robotların mekanik aksamlarını tamamen öğrenciler yapıyor. Mentörler onlara sadece yol gösteriyor ve yarışmanın zaten ana mottosu da bu. Burada geleceğin mühendisleriyle olmak, onlara bir ortam sağlayabilmek bizi çok mutlu ediyor. Umarım onlar da gelecekte bu bayrağı bizden teslim alırlar ve hep birlikte devam ederiz."

"T urnuva gerçekten emeklerimizin karşılığını veriyor bize"

İstanbul'daki Hisar Okulları'nda okuyan 15 yaşındaki Kerem, "Bu turnuvada olmaktan çok mutluyuz. Çok güzel geçiyor bizim için de turnuva. Robotumuzu baştan yapmak zorunda kaldığımız için çok zorlu bir süreç oldu bizim için. Ama bu turnuva gerçekten emeklerimizin karşılığını şu an veriyor bize. Üç maçımızın üçünü de kazandık ve mutluyuz. Şampiyonluk hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

" Robotumuza güveniyoruz"

17 yaşındaki Mehmet Fethullah Köse, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuduğunu belirterek, okullarının VEX takımı olduğunu ve iki yıldır aktif görev aldıklarını söyledi. İlk yarışmalarının geçen sene Küçükçekmece'de düzenlenen bir yarışma olduğunu söyleyen Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zamandan bu zamana kadar geliştiğimizi düşünüyoruz. Geçen sene en yüksek başarımızı burada almıştık tekrardan, Atılım Üniversitesi'nde, Ankara'da. Bu sene de benzer bir başarı almayı planlıyoruz. Umarım olur. Robotumuza güveniyoruz, takımımıza güveniyoruz. Yüksek skorlar alacağımıza da inanıyoruz. Sezon hakkındaki genel görüşlerim ise geçen seneye göre daha aktif bir sezon. Geçen sene daha çok savunma vardı. Daha fazla sert kurallar vardı ama burada her an her şey değişebiliyor."

" Her şeyini kendi ellerimizle halı örer gibi, tane tane ördük"

Köse, robotu kendilerinin mi ürettiği sorusu üzerine, "Evet, robotun hepsi bizim. Her şeyi bizde. Mentörümüz yok bizim robotu yaparken. Her şeyini kendi ellerimizle nasıl desem, halı örer gibi, tane tane ördük. Zamanla böyle oldu her şey. Ama mentörümüz olsa güzel olurdu ama kendi yolumuzu bulduk mentörsüz de. Yine bu şekilde de Amerika'da VEX'in dünya finallerini hedefliyoruz" yanıtını verdi.

ABC Koleji öğrencisi 15 yaşındaki Batınan Kaya, yarışmada kullanılan robotu takım arkadaşlarıyla yaptıklarını söyledi. Kaya, "Gayet güzel bir aktivite bence. Herkes katılmalı" dedi. Kaya, 6-7 yaşından beri robotlarla ilgilendiğini dile getirdi.

" Arkadaşlarımla takım çalışması halinde çalışmak beni gerçekten çok mutlu ediyor"

İlk kez bu yarışmaya katıldığını belirten 12 yaşındaki Kerem Sarp, yarışmanın çok eğlenceli olduğunu söyledi. Sarp, "Arkadaşlarımla takım çalışması halinde çalışmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Robotu yapmak, bizim o standa koyduğumuz ürünlere yardım etmek hepsi beni gerçekten çok mutlu etti" dedi.

Yarışmada dereceye giren takımlar 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na, oradan seçilenler ise ABD'deki VEX 2027 Dünya Şampiyonası'na katılacak.