TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Ata tohumundan üretilen asırlık lezzet: Gacer ekmeği

KAYSERİ (AA) - Gacer buğdayının yetiştirildiği Kayseri'nin Develi ilçesiyle özdeşleşmiş "Gacer ekmeği", sofralara lezzet katıyor.

Yüksek lif oranı ve kolay hazmı dolayısıyla tercih edilen ekmek, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kent ekmek büfeleri ile Develi ilçesindeki bir fırında satılıyor.

Ekim zorluğu ve verim düşüklüğü nedeniyle üretimi yıllar içinde azalan gacer buğdayı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile belediyelerin teşvikleriyle yeniden ekilirken, gacer ekmeği de sofralardaki yerini tekrar almaya başladı.

Buğdayından dolayı kahverengi renkte olan ekmeğin yoğrulması ve pişirilmesi beyaz una kıyasla daha çok zaman alıyor.

Epçe köyünde yaşayan ve atalık gacer tohumunu yaşattığı için "Gacerci Baba" adıyla bilinen Doğan Özdemir (63), AA muhabirine, dedesinin kendisine gacer buğdayını yaşatması yönünde tavsiyeler verdiğini söyledi.

"En az 150 yıllık tohumum var"

Yıllardır evlerinde gacer ekmeği tükettiğini ve sağlığını buna borçlu olduğunu anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Develi ve Kayseri civarında ne kadar gacer ekiliyorsa hepsi benim tohumum çünkü hepsi dedemden kalma, en az 150 yıllık tohumum var evde, onu saklıyorum. Eskiler derdi ki 'Oğlum evde buğdayın olacak, ambarın buğday dolu olacak. Deprem olur, sel olur ambarında buğdayın olmalı.' Benim ambarımda şu an 500 şinik (1 şinik 8 kilogram) buğdayım var. Avusturya'dan bana telefon açtı bir vatandaş, 'Allah senden razı olsun' diyor. 'Bir ay bu ekmeği yedim, tansiyonum, şekerim düzeldi' diyor. Bu yaz bu kişi beni ziyarete gelecek. Yaklaşık 550 dönüm alana gacer ekiyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bana bir değirmen taşı verdi, kendi unumu öğütüyorum, vatandaşa da uygun fiyata unu çekiyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kayseri'de kent ekmekte de gacer ekmeği yapılıyor, bunun ununu da ben veriyorum. Develi ilçemizde sadece Lale Fırını'nda gacer ekmeğimiz üretiliyor."

Özdemir, ekmeğin yanı sıra gacer unundan erişte, çorbalık, pilavlık, köftelik yaptıklarını, nişastasını aldığını belirtti.

Ekmeğin doğallığına dikkati çeken Özdemir, "Ekmeğimizde hiç kimyasal yok, ben tarlaya ektiğim tahıla bir tane ilaç sıkmıyorum, vatandaşa zarar vermesin diye. Çölyak hastalarına gönderiyorum, İzmir'e, Adana'ya Şanlıurfa'ya gönderiyorum, Avusturya'ya gönderdim." dedi.

Kargo ile her yere gönderiyorlar

Taş fırın işletmecisi Abdüssamed Özadin ise ilçede unutulmaya yüz tutmuş gacer ekmeğini 6 yıldır fırında üretip sattıklarını söyledi.

Yoğurma sırasında unun ele çok yapıştığını anlatan Özadin, "Diğer un gibi yoğurması kolay olmuyor. Güzel bir şekilde yoğurmak gerekiyor, özünü alması için. Bu ekmeği bilenler gelip alıyor. Kayseri'den ve İstanbul'dan isteyenler oluyor, onlara da otobüsle gönderiyoruz. Başka şehirlere de kargo ile yolluyoruz." diye konuştu.

Kayseri'de yaşayan ve ekmek almak için Develi ilçesindeki fırına gelen Mustafa Erdemir de kimi zaman ilçeye gelerek ekmek aldığını kimi zamanda fırının ekmekleri otobüsle gönderdiğini belirtti.

Ekmeğin faydasını gördüğünü ifade eden Erdemir, "Bu ekmek ata ekmeğimiz. Buğdayı özel. Çok seviyorum. Bu ekmeğin bağırsak ve mide sistemine iyi geldiğini söylüyorlar. Tadı da güzel. Hoşuma gittiği için buradan sürekli alıyorum." dedi.