ŞAM (AA) – Türkiye Sağlık Bakanlığının desteğiyle faaliyet gösteren Şam Kalp Cerrahisi Hastanesinde, uzmanlık sınavlarını tamamlayan 19 hekim düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı.

Törene, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Sağlık İşlerinden Sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin el-Hatip, Hastane Başhekimi Alper Doğancı, mezun doktorlar ile yakınları ve çok sayıda yetkili katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Hastane Başhekimi Doğancı, Büyükelçi Yılmaz ve Sağlık Bakan Yardımcısı el-Hatip birer konuşma yaptı.

"Burası Suriye'nin göz bebeği, Suriye'deki en iyi, en güzel hastane"

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet siyaseti vizyonu ve Sağlık Bakanlığının desteğiyle Şam'da açılan kalp hastanesinde düzenlenen uzmanlık sınavıyla 19 Suriyeli hekimin uzmanlıklarını aldığını bildirdi.

Büyükelçi Yılmaz, Cumhurbaşkanının vizyonu çerçevesinde erken dönemde Sağlık Bakanlığının yönlendirmesiyle Şam'da bir kardiyoloji ve kalp hastanesi açtıklarını ifade etti.

Hastanenin 1,5 yıldır Sağlık Bakanlığı ve devletin tüm ihtiyaçlarını karşılamasıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Yılmaz, "Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 1,5 yıllık bir serüven sonrasında 19 Suriyeli pratisyen hekim bizim bu hastanede düzenlediğimiz uzmanlık sınavıyla uzmanlıklarını aldılar. 19 hekimin 18 tanesi kardiyolog olarak buradan mezun oldu ya da sınavını geçti, bir tanesi de kalp cerrahı olarak. Kalp cerrahı olan arkadaşımız bu zaman içerisinde 300'ün üzerinde ameliyatta bulundu." diye konuştu.

Yılmaz, hastanenin Türkiye-Suriye dostluğu ve iş birliğinin neler üretebileceğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getirerek, hastaneyi ziyaret edenlerin önceden önyargıları olsa dahi Türkiye'ye büyük bir sempati ve şükran duyarak ayrıldıklarını belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu hizmeti sağlayan başta Cumhurbaşkanımızın vizyonu, sonrasında Sağlık Bakanımız ve Sağlık Bakanlığının buradaki desteği ve tabii yine en önemlisi buradaki doktor arkadaşlarımız, başhekim arkadaşlarımız ve zor şartlar altında yaşayan Türk sağlık personeline ben teşekkür etmek istiyorum. Çok zor şartlarla başladılar, çok zor şartlarda burayı devraldılar. Şimdi ise burası Suriye'nin göz bebeği, Suriye'deki en iyi, en güzel hastane. Böyle bir hizmeti yapmak da bizlere nasip oldu. Böyle bir hizmetin altına imza atmak da Türkiye'ye nasip oldu. O yüzden mutluyuz, gururluyuz."

"Hastane, Türkiye ile Suriye arasındaki yapıcı iş birliğinin somut bir sonucu"

Suriye Sağlık İşlerinden Sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin el-Hatip ise, "Hastane, Türkiye ile Suriye arasındaki yapıcı iş birliğinin somut bir sonucu." dedi.

Hatip, bu adımı Halep'te açılacak bir hastane ile mali destekçisi Türkiye tarafından karşılanacak tanı ve tedavi amaçlı bir Onkoloji Hastanesinin izleyeceğini kaydetti.

Halep, Haseke ve Rakka'da geçmişte kurulan ve halen hizmet vermeyi sürdüren çok sayıda hastaneye de dikkati çeken Hatip, Türkiye devletine, hükümetine ve halkına kesintisiz destekleri için teşekkür etti.

Hatip, Suriye ve Türkiye sağlık bakanlarının görüşmesinde verilen söz doğrultusunda Halep'teki hastane için de çalışmaların çok yakında başlayacağı müjdesini paylaştı.

Tören sonunda mezuniyet belgelerinin teslim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafları çekildi.

Kaynak: AA