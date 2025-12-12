Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğince "Belgeler Işığında Türkiye-Endonezya İlişkileri" kitapçığı yayımlandı

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği tarafından Endonezya ile ilişkilerin tarihini belgelerle anlatan "Belgeler Işığında Türkiye-Endonezya İlişkileri: 1950-2025" başlıklı kitapçık yayımlandı.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Belgeler Işığında Türkiye-Endonezya İlişkileri: 1950-2025" başlıklı kitapçık, iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişine ışık tutuyor.

Kitapçıkta, 1950'den 2025'e kadar Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin gelişim süreci belgeleriyle anlatılıyor. Kronolojik olarak aktarılan belgeler arasında iki ülke arasındaki imzalanan anlaşmalar, karşılıklı yazılan mektuplar ve çeşitli kararnameler yer alıyor. Ayrıca birçok fotoğrafla karşılıklı ziyaretlere de yer veriliyor.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, kitapçığın sunuş bölümünde, 2025'te Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirterek, iki dost ve kardeş ülke arasında 1950'de başlayan bu ilişkilerin her alanda derinleştiğini ve güçlendiğini ifade etti.

Küçükcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta Endonezya'ya resmi ziyareti ile nisanda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Türkiye ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri zirve noktaya taşıdığını vurguladı.

İki ülke arasındaki tarih 500 yıllık geçmişe sahip

Diğer taraftan iki ülke arasındaki ilişkilerin neredeyse 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Küçükcan, Osmanlı arşiv belgelerine göre tarihi ilişkilerin 16. yüzyılda Açe Sultanlığı'nın Portekiz baskılarına karşı Osmanlı Devleti'nden destek istemesiyle başladığını kaydetti.

Küçükcan, Osmanlı Devleti'nin Batavya'da 1881-1882'de bir başkonsolosluk açarak önce fahri konsolos sonra da asli bir başkonsolos atadığını aktararak, başkonsolosluğun faaliyetlerini 1923'e kadar sürdürdüğünü ve binasının şu anda Cakarta Tekstil Müzesi olarak hizmet verdiğini bildirdi.

Endonezya'nın bağımsızlığının Birleşmiş Milletler'de onaylanmasının ardından Türkiye'nin Endonezya'yı 29 Aralık 1949'da tanıdığını ilan ederek 1950'de diplomatik ilişkiler kurduğunu anlatan Küçükcan, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinin 10 Nisan 1957'de açıldığını belirtti.

Küçükcan, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin son dönemlerde ivme kazandığına dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin 2011'de imzalanan "Türkiye-Endonezya: Yeni Dünya Düzeninde Güçlendirilmiş Ortaklık" bildirisiyle stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15-16 Kasım 2022'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Bali'yi ziyareti sırasında iki ülke arasında 14 Kasım 2022'de "Türkiye-Endonezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi"nin (YDSK) tesis edildiğini söyleyen Küçükcan, ilk toplantının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya ziyareti sırasında 12 Şubat'ta Bogor'da düzenlendiğini kaydetti.

İlişkiler her geçen gün güçleniyor

Küçükcan, Türkiye ve Endonezya'nın G20, İslam İşbirliği Teşkilatı, MİKTA, D8 ve BM platformlarında beraber yer alan iki ülke olarak ortak çalışmalar yürütmeye devam ettiğine işaret ederek, "Türkiye ve Endonezya arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, askeri ve kültürel ilişkiler her geçen gün güçlenmektedir. Savunma sanayi alanındaki işbirliklerimiz, karşılıklı yatırımlar ve ticaret hacmi artmakta, Cakarta Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Türkiye Araştırmalar Merkezi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının faaliyetleriyle ilişkilerimiz daha da güçlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Küçükcan, bu kitapçığın hazırlanmasında katkısı bulunan Büyükelçilik Müsteşarı Dr. Reşat Uğur Karacan, Üçüncü Katip Muhammed Kılınç, Üçüncü Katip Ayşe Duran, çeşitli fotoğrafların temininde katkısı olan İsmail Hakkı Turunç ve Anadolu Ajansı ile Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.