Türkiye'nin 81 İlde 81 Orman Projesi Yeniden Başladı

TÜRKİYE İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan '81 İlde 81 Orman' projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında fidanlar toprakla buluşmaya devam ediyor. Orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sunmayı amaçlayan projede, şu ana kadar 14 ilde dikim törenleri gerçekleştirildi. Beş yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikiminin hedeflendiği projenin sonbahar sezonunda dikim törenlerinin ilk durağı Erzurum oldu.

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle ilk olarak 2008–2017 yılları arasında gerçekleştirilen; 81 İlde 81 Orman projesi, 2024'te yeniden hayata geçirildi.

Bankanın ikinci yüzyılının ilk yılında da devam eden proje ile bugüne kadar 14 ilde dikim törenleri tamamlandı. Beş yıl içerisinde 81 ilin tamamında yeni fidanların toprakla buluşturulması amaçlanan projede 2,2 milyon fidan toprakla buluştuktan sonraki üç yıl boyunca sahaların düzenli bakımları yapılacak.

Sonbahar sezonunda dikim törenlerinin ilkinin gerçekleştirildiği Erzurum'da tören Oltu ilçesine bağlı Obayayla köyünde düzenlendi. Törene Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Oltu Orman İşletme Müdürü Atakan Akalan, İş Bankası Erzurum Bölge Satış Müdürü Erkut Gültekin, Erzurum Şube Müdürü Servet Fidan, Oltu/Erzurum Şube Müdürü Serkan Altıparmak, TEMA Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Memet Solak'ın yanı sıra Erzurumlu öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

ERZURUM'DA 30 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞUYOR

81 İlde 81 Orman projesiyle, yüzde 12'si ormanlık alanlardan oluşan Erzurum'un Oltu ilçesindeki Obayayla köyünde yer alan 30 hektarlık alanda 30 bin fidan toprakla buluştu.

Projenin 2008-2017 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2012 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Karasu köyünde 30 bin fidan dikimi yapılmıştı. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.