Türkiye'nin 14. hava kampüsü Divriği'de açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açarak, gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik ve burada da durmayacağız. İnşa çalışmaları devam eden Yozgat ve Bayburt- Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a çıkaracağız." dedi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde Türkiye'nin 14. hava kampüsünün açılış töreninde konuşan Uraloğlu, Divriği'nin Sivas'ın tarih, doğa ve kültürle kucaklaşan eşsiz ilçesi olduğunu belirtti.

Türk havacılığının öncüsü Nuri Demirağ'ın mirasıyla gökyüzüne uzanan Divriği Hava Kampüsü'nün hayırlı olmasını dileyen Uraloğlu, "Zaman, çağımızın en değerli hazinesi. Hızla akan yaşamın ritminde, ulaşım artık sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir medeniyet göstergesi, bir kalkınma dinamosu. Havacılık ise bu dinamizmin en güçlü temsilcisi olarak, insanları, kültürleri ve ekonomileri birbirine bağlayan bir köprü." diye konuştu.

Türkiye'nin, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz bir konumda yer aldığını vurgulayan Uraloğlu, "Bu stratejik ve avantajlı konumu, son 23 yılda hayata geçirdiğimiz cesur ve vizyoner politikalarla birleştirerek, Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik çok şükür." ifadesini kullandı.

"Aktif havalimanı sayımızı 60'a çıkaracağız"

Bakan Uraloğlu, 2002 yılından itibaren yürütülen hava ulaşım politikaları ve faaliyetlerine değinerek, şunları kaydetti:

"2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, en son Çukurova Uluslararası Havalimanımızı da açarak 58'e çıkardık. O yıllarda Adıyaman, Batman, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Sabiha Gökçen havalimanları gibi sivil havacılığa açık olmayan 16 pasif durumdaki havalimanımızı çağın gerektirdiği şekilde yenileyip sivil havacılığa açtık. İstanbul, Rize-Artvin, Ordu-Giresun, Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı gibi 16 yeni havalimanını daha sivil havacılığımıza kazandırdık. Yani her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açarak, gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik ve burada da durmayacağız. İnşa çalışmaları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a çıkaracağız. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. 50 ülkede 60 nokta olan dış hat nokta sayımızı da 132 ülkede 355 noktaya yükselttik. 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşıyoruz ama sınırlarımız Güney Amerika'dan Avustralya'ya çok daha ötelere ulaşıyor. Hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülke sayısını da 81'den 175'e ulaştırdık. Şu anda 175 olan anlaşma sayımızla bu alanda dünyada en çok hava ulaştırma anlaşması bulunan ülkelerin başında gelmekteyiz. 193 ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) üyesinin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz."

"Havacılıkta Türkiye'de yeni bir dönemi başlattık"

Havacılığın, yalnızca ticari uçuşlar ya da uluslararası bağlantılarla sınırlı bir alan olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Uraloğlu, bu alanın, 7'den 70'e herkesin hayallerini gökyüzüne taşıyan, tutkuyla şekillenen bir yaşam biçimi olduğunu dile getirdi.

Amatör ve sportif havacılığın, bu sektörün ruhunu ateşleyen, gençlerin ufkunu genişleten ve geleceğin havacılarını yetiştiren bir mihenk taşı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "İşte bu nedenle, hava kampüslerimizle amatör ve sportif havacılıkta Türkiye'de yeni bir dönemi başlattık. Havacılığa ilgi duyan vatandaşlarımızı daha geniş imkanlarla buluşturduk." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, Antalya'dan, Tekirdağ'a, Eskişehir'den Samsun'a, Konya'dan Sakarya'ya, Çanakkale'den Muş'a, Denizli'den Ardahan'a ve İzmir'e 11 ilde faaliyet gösteren 13 hava kampüsünün amatör ve sportif havacılığın gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Bugün bu sayıyı Divriği Hava Kampüsü'nün açılışıyla 14'e, hava kampüsü bulunan il sayımızı ise 12'ye yükseltiyoruz." dedi.

"Afet riski yüksek bölgelere öncelik veriyoruz"

Havacılık tutkusunu Anadolu'nun dört bir yanına taşıma kararlılığında olduklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'da planladığımız yeni hava kampüsleriyle, hava kampüsü vizyonumuzu adım adım ileri taşıyacağız. Bu vizyon, sadece vatandaşlarımızın hayallerini değil, ülkemizin güvenliğini ve kriz yönetim kapasitesini de gökyüzüne taşımakta. Çünkü hava kampüslerimiz, afet yönetimi açısından da stratejik değere sahip. Bu alanlar, deprem sonrasında hızlı müdahale, sel felaketlerinde mahsur kalan köylere acil gıda ve ilaç ulaştırması, orman yangınlarında havadan söndürme ekiplerinin koordinasyonu, arama-kurtarma timlerinin dakikalar içinde bölgeye intikali gibi kritik senaryolarda hayat kurtaran altyapılar da olacak. Bu yönüyle hava kampüsleri ülkemizin sivil havacılık kapasitesini güçlendirmenin ötesinde, kriz anlarında altın değerinde bir hızlı müdahale ağı oluşturuyor. Biliyoruz ki bir doğal afet olduğunda her dakika hatta her saniye bir hayat demek. Bu nedenle deprem, sel ve orman yangını gibi afet riski yüksek bölgelerden gelen hava kampüs taleplerine öncelik veriyoruz."

"Nuri Demirağ Anadolu'nun her köşesine havacılık ruhunu taşıyan bir idealisttir"

Divriği'de yalnızca yeni bir hava kampüsü açmadıklarını dile getiren Uraloğlu, aynı zamanda Türk havacılığının köklerine, cesaretine ve vizyonuna selam durduklarını anlattı. Uraloğlu, "Burası Nuri Demirağ'ın 84 yıl önce, 1936 yılında yapımına başlayıp 1941'de tamamladığı Türkiye'nin ilk ilçe havaalanının yeniden hayat bulmuş halidir. Nuri Demirağ, yalnızca uçak fabrikaları kuran, tayyareler üreten, pilotlar yetiştiren bir öncü değil, aynı zamanda 'gökleri fethetmek' ülküsüyle Anadolu'nun her köşesine havacılık ruhunu taşıyan bir idealisttir." değerlendirmesini paylaştı.

Divriği'ye kazandırdığı bu havaalanının, Nuri Demirağ'ın memleket sevgisinin, girişimciliğinin ve geleceğe olan inancının somut bir nişanesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bugün, onun başlattığı bu mirası, modern hava kampüsü olarak yeniden açıyor, Nuri Demirağ'ın hayalini, bugünün teknolojisi ve vizyonuyla gökyüzüne taşıyoruz. Onun azmi, cesareti ve vatanperverliği, bize her daim ilham kaynağı olmaya devam edecek." diye konuştu.

İnsanlı veya insansız hava araçları için tasarlandı

Bakan Uraloğlu, Divriği Hava Kampüsü hakkında da bilgiler vererek, 1180 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde beton pisti, 8 parklama alanıyla, azami kalkış ağırlığı 5 bin 700 kilogramın altında olan sabit kanatlı hava araçları ile dikey iniş ve kalkış yapabilen insanlı veya insansız hava araçları için tasarlandığını anlattı.

Görerek uçuş kuralları (VFR) kapsamında pilot sorumluluğunda faaliyet gösterecek bu kampüsün, amatör ve sportif havacılık tutkunlarına eşsiz bir deneyim alanı olarak hizmet sunacağını bildiren Uraloğlu, "Bu kampüs, sadece bir pist ya da uçuş alanı değil, aynı zamanda bir kültür merkezi, bir buluşma noktası da olacak." ifadesini kullandı.

"Nuri Demirağ'ın hayallerini engelleyemediler"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise Divriği'nin kadim ve tarihi bir ilçe olduğunu söyledi.

Nuri Demirağ'ın isminin Divriği ile özdeşleştiğini belirten Güler, ilçenin Divriği Ulu Cami ile insanlığa ve ülkeye bir şeyler ifade ettiğini vurguladı.

Güler, Nuri Demirağ'ın hayallerine birilerinin engel olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin güçlü ve büyük bir ülke olması için her türlü sabotajı yaptılar. Peki engelleyebildiler mi engelleyemediler." dedi.

Nuri Demirağ'ın hayallerini gerçekleştiren Divriğili torunlarına teşekkür eden Güler, Divriği Hava Kampüsü'nün hayırlı olmasını diledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ile Divriği Hava Kampüsü'nün yapımına katkı sağlayan iş insanı Aslan Küçükemre de birer konuşma yaparak, hava kampüsünün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Divriği Hava Kampüsü'nün açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ile davetliler katıldı.

Açılışın ardından tarihi Divriği Ulu Cami'de cuma namazını kılan Bakan Uraloğlu, beraberindekilerle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdi.