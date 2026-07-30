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Eyüpsultan'da oto galeriye silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı

Eyüpsultan'da oto galeriye silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı
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EYÜPSULTAN'da motosikletle bir oto galerinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli silahla iş yerine ateş açtı.

EYÜPSULTAN'da motosikletle bir oto galerinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli silahla iş yerine ateş açtı. Saldırıda yaralanan 2'si ağır 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.55 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle bir oto galerinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli silahla iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandıkları belirlenen Enes S.(34), Ensar S.(29), Onur G.(30), Onur H.(27) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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