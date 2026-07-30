Katy Perry'ye konserde 'yanlış yön' sürprizi

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, sıra dışı sahne şovlarıyla tanındığı konserlerinden birinde beklenmedik bir olay yaşadı. Gösteri sırasında dev bir plastik şişenin içine giren ünlü yıldız, kalabalığın üzerinde hayranlarının elleri arasında ilerlemeye başladı.

KONSER KONTROLDEN ÇIKTI

Ancak seyirciler, Perry'yi gitmesi gereken yönün tam tersine doğru taşımaya başlayınca kısa süreli bir kargaşa yaşandı. Durumun kontrolden çıkması üzerine konsere kısa bir ara verildi; ardından ünlü şarkıcı sahneye dönerek performansına kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Haberler.com