Haberler

Katy Perry'ye konserde "yanlış yön" sürprizi

Katy Perry'ye konserde 'yanlış yön' sürprizi Haber Videosunu İzle
Katy Perry'ye konserde 'yanlış yön' sürprizi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahne şovları mile nam salan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, bir konserinde büyük şok yaşadı. Dev bir plastik şişenin içinde, kendisini dinleyen hayranlarının üstünde sürüklenen Perry, beklemediği bir hareketle karşılaştı. Konsere gelenler, ünlü şarkıcıyı gitmesi gereken yerin tam tersi yönüne taşıdı. İşler kontrolden çıkarken, konser kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti. O anlar kameralara yansıdı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, sıra dışı sahne şovlarıyla tanındığı konserlerinden birinde beklenmedik bir olay yaşadı. Gösteri sırasında dev bir plastik şişenin içine giren ünlü yıldız, kalabalığın üzerinde hayranlarının elleri arasında ilerlemeye başladı.

KONSER KONTROLDEN ÇIKTI

Ancak seyirciler, Perry'yi gitmesi gereken yönün tam tersine doğru taşımaya başlayınca kısa süreli bir kargaşa yaşandı. Durumun kontrolden çıkması üzerine konsere kısa bir ara verildi; ardından ünlü şarkıcı sahneye dönerek performansına kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Haberler.com
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret

Partiyi kapatan Davutoğlu'na dikkat çeken ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi

Sular ısınıyor! Suudi Arabistan’dan 50 ülkeye koalisyon çağrısı!
Kuyudan gelen sesleri duyan çoban gördüğü manzara karşısında kahroldu

Garip sesler duyan çoban, kuyuda gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Okulu bitirip babasının yanına dönen genç, ahırda kabusu yaşadı

Okulu bitirip babasının yanına dönen gencin acı tecrübesi

Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi

Fabrika müdürünün arkadaşına yolladığı mesaj ortalığı karıştırdı