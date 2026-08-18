Madenci Eylemi 24. Gününde: 'Alacaklarımızı Almadan Gitmeyeceğiz'

(ANKARA) - Türkiye Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, üç haftayı aşan eylemde işçilerin kıdem tazminatı, yıllık izin, ücretsiz izin ve diğer alacaklarının ödenmesini talep ettiklerini belirterek, "Resmi alacaklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız" dedi.

Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan madencilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylem 24. gününde devam ediyor.

Ankara'da Sakarya Caddesi'nde eylem yapan işçilere, çevreki yurttaşlardan da destek geldi. Ankaralılar, işçilerin eylemine çocuklarıyla gelerek destek verdi.

Türkiye Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, yaptığı açıklamada, 3 haftadır eylemde olduklarını, işletmenin son 4 yılda birçok probleme imza attığını belirtti.

Kocabıyık, şunları söyledi:

"Bu adama bu kadar destek niye? Bizim patronla veya herhangi bir işverenle bir derdimiz yok. Her zaman da bunun altını çizdim. Yanı başımızda başka bir işletme var. O işletmede hiçbir sorun yaşanmazken bu işletmede sorunlar çığ gibi büyüyor. Şuna dikkat çekmek istiyorum, özelleştirme yapılırken gerçekten lisanslı, işinin ehli, işini bilen kişilere verilmesinin önemi şimdi burada ortaya çıkıyor. Mağduriyet çok büyük. Resmi alacaklarımızı almadan buradan ayrılmayacağımızı da beyan etmiştim. Kimse de kusura bakmasın artık. Bu alacaklarımız neler, kıdem tazminatları güncel olarak ödenmedi, yıllık izinler ödenmedi, onları talep ediyoruz. Çalışma Bakanlığımızın belirttiği gibi, ücretsiz izinde geçen sürelerin ücretinin ödenmesi gerekiyor. İcra ve bireysel emeklilik kesintileri halen daha ödenmedi. 2016-2023 arası toplu sözleşme kapsamında, defalarca mahkemeye verdiğimiz ve mahkemeden kazandığımız halde, halen daha onlar da ödenmedi. Ayrı bir kalemde, TMSF'de yaklaşık 65 arkadaşımız emekli oldu. Şirkete hiç devri olmayan arkadaşlarımız. Bunların 30 tanesine ücreti ödendi. 35 tanesini duymazdan geliyorlar. Buradaki mücadele bittikten sonra İstanbul'da TMSF'nin önünde haklı mücadelemizi sürdüreceğiz.

"DEVLETİMİZİN EN KISA SÜREDE YANIMIZDA OLACAĞINDAN ŞÜPHEMİZ YOK"

Geçen hafta, Bakanlığımızla bir görüşme oldu. Ben işverenle de görüşürüm, Bakanlıkla da görüşürüm. Ben yetkili sendikayım. Ben, soruna kim çözüm olacaksa onlarla görüşme gereği duyarım. İsteyen istediği gibi anlasın. Yarın patron da gelse onunla da görüşmek zorundayım. Sayın Bakanlığımız çağırsa yine gitmek zorundayım. Bakanlığımıza biz bildirdik. Burada en kısa sürede ve en etkili çözümün nasıl olacağı konusunda fikirlerimizi sunduk. Şu an değerlendirme aşamasındalar. En kısa sürede çözüm olacaklarından şüphem yok. Fakat millette artık bıkkınlık geldi. Farklı farklı düşüncelere girmeye çalıştılar. Biz bunların önüne geçmek için bir an önce göreve davet ediyoruz. Sorun çözülsün. Vatandaşın aklında şu soru oluşmasın, 'Bu firma niye bu kadar korunuyor? Devletimizin kurumlarının bu kadar ayaklar altına alınmasının sebebi ne?' Biz bu ikilemi kaldırmak için mücadeleyi sürdürüyoruz. Hani büyüklerimiz söylemiş, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Biz insan olarak yaşamak istiyoruz. Ne zaman devletimi ihtiyaç duyarsa, biz her zaman emre hazırız ve devletimizin her zaman işaret ettiği yerdeyiz. Devletimizin en kısa sürede yanımızda olacağından şüphemiz yok."

"BİZ EVİMİZE, ÇOLUK ÇOCUĞUMUZA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Aytekin Karaöz isimli madenci, "Haklarımız için bugün buraya geleli 23-24 gün oldu. Ödemelerimizin bir kısmını aldık. Ancak patron bazı ödemelere itiraz ediyormuş. Bizi zorunlu izne çıkarttı, onları 'ödemem' diyormuş. Yani bu adam bakanlıktan da mı büyük? Kimlerden büyük? Devletin verdiği kararı nasıl onaylamıyor? Nasıl 'ödemem, yapmam' diyor? Artık gerçekten bıktık. Artık Cumhurbaşkanımız yada kim el atacaksa atsın. Bu işi çözsünler, biz de çoluk çocuğumuzun yanına, evimize dönelim. Artık bıktık. Söylenecek bir şey kalmadı. Ne diyelim artık? Biz evimize, çoluk çocuğumuza dönmek istiyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIM, ARTIK BU İŞE EL ATIN"

Madenci Barış İnalkaç da "Buradan bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Çocuklarımızı bir şekilde okullara göndermemiz gerekiyor. Vallahi gönderemiyoruz. Ne olur Cumhurbaşkanım, artık bu işe el atın. Yazık, günah. Yazık, günah bu millete. Bu güneşin altında bizim ne işimiz var? Bizim derdimiz sadece alın terimizin karşılığını almak. Ben 17 yıl emek verdim. 17 yıl emek verdim, bana geçen gün yatırılan para 600 lira. O para da zaten borcun faizine gitti" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA