Doruk Madencilik işçileri hakları için eylemde

(ANKARA) - Türkiye Maden- İş'e bağlı Doruk Madencilik işçileri, Yıldızlar SSS Holding önünde toplandı. Holding yetkilileri ile görüşen Türkiye Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, "Akşama kadar kıdem tazminatı ödeneceğini, diğer yasal hakkımızın, faiz hesaplaması, ihbar ve kalan toplu hakkının önümüzdeki hafta kapatacağını beyan etti" dedi. Kocabıyık, "Yasal alacaklarımızı son kuruşuna kadar almadan Ankara'dan ayrılmayacağız" diye konuştu.

Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan madencilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylem 27. gününde devam ediyor.

Yıldızlar SSS Holding önünde toplanan işçilere, yoldan geçen vatandaşlar da destek verdi. Holding önünde oturma eylemi yapan işçiler, baretlerini yere vurarak ve düdük çalarak, "Hak, hukuk, adalet", "Madenciye işkence, holdinglere el pençe", "Madenciyi hor gören, geleceğini zor görür" ve "Hakkımızı almadan eve dönüş yok" sloganlarını attı.

Türkiye Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık ise holding yetkilileriyle görüşmek üzere holding binasına geçti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kocabıyık, şunları söyledi:

"PAZARTESİ DE BURADAYIZ"

"Geçen hafta Sebahattin Yıldız'ın beyanatı vardı tüm kamuoyuna bugün son gün, alacağı olan kimse kalmayacak demişti. Fakat son güne gelinmesine rağmen daha alacağı olan bir sürü çalışan var. Az önce yapılan görüşmede yasal alacaklarımızı ben tekrar kendilerine beyan ettim. Burada sadece ücretsiz izine itirazlarını gerçekleştirdi ve mahkemeye başvurduklarını belirttiler. Bugün akşama kadar kıdem tazminatı ödeneceğini, diğer yasal hakkımızın, faiz hesaplaması, ihbar ve kalan toplu hakkının önümüzdeki hafta kapatacağını beyan etti. Fakat yine korktuğumuz başımıza geldi gibi bir şey. Haftaya sarkmasından mütevellit bu yine üstüne yatacak gibi gözüküyor. Mücadelemiz bitmeyecek. Ben kendilerine beyan ettim, bugün akşama kadar buradayım. 'Niye geldiniz?' diye kendilerine beyanda bulunduk. Sizin verdiğiniz söz üzerine biz buradayız bugün.

Her zaman bakanlığımıza da söyledik. Burada tek bir çözüm var: Tarafların masaya oturması, herkesin sorunu kökten çözmesidir. Fakat bu ortam bir türlü oluşmadı. Grubun biri bakanlığın önünde, yarısı burada. Biz hepsinin adına mücadele veriyoruz. Normalde bu işin çoktan bitmesi lazım. Fakat ne hikmetse bir türlü verilen sözler yerine gelmedi. Halen daha 'yer sattık, satacağız; sattık, satacağız' diye açıklamalar devam ediyor. Yasal alacaklarımızı son kuruşuna kadar almadan ben Ankara'dan ayrılmayacağız. Bugün buradayız, pazartesi de buradayız."

İşçiler, gün boyunca holdingin bahçesinde bekleyişlerini sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA